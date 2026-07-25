لماذا أصبح هاتفك بطيئًا؟ 6 أسباب رئيسية و8 طرق فعالة لاستعادة سرعته

خبرني - هل تتساءل لماذا أصبح هاتفك بطيئًا إلى هذا الحد؟ لقد مررنا جميعًا بهذه التجربة.

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الهواتف بطيئة. ويحدث ذلك عادةً بشكل طبيعي مع مرور الوقت، مع إضافة المزيد من التطبيقات والملفات إلى الهاتف، لكن قد يصبح هاتفك بطيئًا أيضًا بشكل مفاجئ ودون سبب واضح.

ووفقًا لموقع "Lifewire" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، فإن أكثر الأسباب شيوعًا لبطء الهاتف هي:

- بطء اتصال الإنترنت.

- استخدام إصدار قديم من نظام التشغيل (يحتوي على أخطاء لم تُصلح بعد).

- التطبيقات التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.

- انخفاض مساحة التخزين.

- وجود ملفات تالفة في ذاكرة التخزين المؤقت لأحد التطبيقات.

- تعطل أحد مكونات الجهاز.

لكن لا تتسرع في شراء هاتف جديد، فهناك بعض النصائح التي قد تساعد على تسريع هاتفك، ومعظمها سريع وسهل التنفيذ، وغالبًا ما تظهر نتائجه على الفور.

طريقة معالجة بطء الهاتف

هناك العديد من الطرق لتسريع هاتفك، لأن هناك عدة أسباب محتملة لبطئه. وسترشدك الخطوات التالية إلى جميع الحلول التي أثبتت فعاليتها.

1- أعد تشغيل هاتف أندرويد أو أعد تشغيل هاتف آيفون. قد يكون ذلك كافيًا إذا لم تكن قد أعدت تشغيل الهاتف منذ فترة. ومن الجيد دائمًا تجربة هذه الخطوة قبل البحث عن أسباب أخرى، لأنها قد تحل العديد من مشكلات الأداء.

2- تحقق من قوة إشارة شبكة الواي فاي. فمن السهل الخلط بين بطء اتصال الإنترنت وبطء الهاتف.

إذا كانت الموسيقى ومقاطع الفيديو تستغرق وقتًا طويلًا في التحميل، بينما تفتح التطبيقات بسرعة، فمن المرجح أن يكون بطء اتصال الإنترنت هو السبب وراء شعورك بأن الهاتف بطيء.

3- حدّث نظام أندرويد أو حدّث هاتف آيفون. يُطرح إصدار رئيسي جديد من نظام التشغيل كل عام، كما تصل إلى الهاتف تحديثات مختلفة على مدار العام، وغالبًا ما تتضمن إصلاحات لمشكلات قد تتسبب في بطء الهاتف.

4- تحقق من وجود تحديثات لتطبيقات أندرويد أو تطبيقات iOS. بالنسبة للتطبيقات التي تستخدمها، احرص على تحديثها باستمرار، لأن تحديثات التطبيقات غالبًا ما تتضمن إصلاحات للأخطاء التي قد تؤثر في الأداء.

5- احذف تطبيقات أندرويد أو تطبيقات آيفون التي لم تعد تستخدمها أو التي تشغل أكبر مساحة. فقد يصبح الهاتف بطيئًا إذا كانت مساحة التخزين المتاحة قليلة جدًا.

6- امسح ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح الويب. فإذا كنت تتصفح الإنترنت باستخدام متصفح الهاتف وشعرت بالبطء، فقد لا تكون المشكلة في الهاتف نفسه، وإنما في المتصفح. وبالمثل، يمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات، مثل تيك توك أو إنستغرام، إذا كانت تعمل ببطء.

7- أعد ضبط هاتف أندرويد أو أعد ضبط هاتف آيفون إلى إعدادات المصنع. إذا لم تنجح أي من الحلول السابقة، فإن إعادة ضبط المصنع تُعد أفضل وسيلة لإعادة ضبط جميع البرامج على الهاتف.

8- تواصل مع الدعم الفني. إذا ظل الهاتف بطيئًا حتى بعد إعادة ضبط المصنع، فقد حان الوقت للحصول على مساعدة خارجية، إذ قد تكون المشكلة متعلقة بمكونات الجهاز.