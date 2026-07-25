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بندقية الشيخ عبدالله الشواهين العمرو في عهدة الهاشميين

  • 25 تموز 2026
  • 20:28
بندقية الشيخ عبدالله الشواهين العمرو في عهدة الهاشميين

خبرني - قَبِل جلالة الملك عبدالله الثاني هديةً قدّمها المهندس فادي العمرو، تمثلت ببندقية تاريخية تعود إلى جده الشيخ عبدالله الشواهين العمرو، والمشغولة عام 1874م، في لفتة تجسد الاعتزاز بالإرث الوطني والتاريخي.

وقال المهندس العمرو في منشور عبر حسابه:

"هنا لا نُهدي مجرد قطعة سلاح، بل نستحضر صفحةً من سجل الوطن، ونستذكر تاريخًا سُطّر بالتضحيات، ووطنًا شُيّد بسواعد الرجال وبارود البنادق الشريفة. إنها أمانة الأجداد التي تنتقل إلى أيدي قادة الوطن وحُماته، رمزًا للولاء الراسخ والبيعة الصادقة التي لا تتبدل ولا تزول."

بندقية الشيخ عبدالله الشواهين العمرو في عهدة الهاشميين

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