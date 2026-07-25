لماذا يصبح الإنترنت بطيئًا ليلًا؟ السبب قد لا يكون الراوتر

خبرني - إذا لاحظت أن سرعة الإنترنت تنخفض في كل ليلة تقريبًا، بينما تعمل بشكل طبيعي خلال ساعات النهار، فأنت لست وحدك. فهذه المشكلة شائعة لدى كثير من المستخدمين، لكنها لا تعني بالضرورة وجود عطل في الراوتر أو ضعف في باقة الإنترنت.

ويرجع بطء الإنترنت ليلًا في كثير من الحالات إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ازدياد عدد المستخدمين في الوقت نفسه، إلى جانب بعض الأسباب الأخرى التي قد تكون داخل منزلك، بحسب عدة تقارير متخصصة.

أولًا: ساعات الذروة

يُعد ازدحام شبكة مزود الخدمة السبب الأكثر شيوعًا لبطء الإنترنت ليلًا.

فبين الساعة 6 مساءً و11 مساءً، يعود معظم الأشخاص من العمل أو الدراسة، ويبدأون في مشاهدة الأفلام والمسلسلات، وممارسة الألعاب عبر الإنترنت، واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإجراء مكالمات الفيديو.

ويؤدي هذا الاستخدام المكثف إلى ازدحام شبكة مزود خدمة الإنترنت، حيث تصبح كمية البيانات المتداولة أكبر من قدرة الشبكة على التعامل معها بكفاءة، ما يؤدي إلى انخفاض السرعات لدى بعض المستخدمين، خاصة في المناطق التي تعتمد على بنية تحتية قديمة أو شبكات تعاني من ضغط مرتفع.

ورغم أن مزودي خدمات الإنترنت يواصلون تطوير شبكاتهم لتقليل هذه المشكلة، فإنها قد تظهر خلال ساعات الذروة في بعض المناطق.

ثانيًا: ازدحام الشبكة داخل المنزل

قد لا تكون المشكلة خارج منزلك، بل داخله. فإذا كان أكثر من شخص يستخدم الإنترنت في الوقت نفسه، مثل مشاهدة فيديوهات بدقة عالية، أو تنزيل ملفات كبيرة، أو لعب الألعاب عبر الإنترنت، فإن جميع هذه الأنشطة تتنافس على النطاق الترددي نفسه.

وعندما يبدأ عدة أشخاص في استهلاك الإنترنت بكثافة في وقت واحد، قد يشعر الجميع بانخفاض السرعة حتى لو كانت سرعة الاشتراك جيدة.

ثالثًا: التحديثات التي تعمل في الخلفية

تقوم كثير من الأجهزة بإجراء تحديثات تلقائية خلال الليل، لأنه الوقت الذي يكون فيه المستخدم أقل نشاطًا.

وقد يبدأ الكمبيوتر أو الهاتف أو جهاز الألعاب في تنزيل تحديثات النظام، بينما ترفع خدمات التخزين السحابي مثل الصور والملفات نسخًا احتياطية إلى الإنترنت دون أن تلاحظ ذلك.

ورغم أن هذه العمليات تتم في الخلفية، فإنها قد تستهلك جزءًا كبيرًا من سرعة الاتصال، خاصة إذا كانت سرعة الرفع محدودة.

رابعًا: بث الفيديو والألعاب عبر الإنترنت

أصبحت منصات البث من أكثر الخدمات استهلاكًا للإنترنت. فمشاهدة المحتوى بدقة 4K أو تشغيل عدة أجهزة تلفزيون في الوقت نفسه، إلى جانب ممارسة الألعاب عبر الإنترنت أو تنزيل ألعاب ضخمة، يمكن أن يستهلك معظم النطاق الترددي المتاح داخل المنزل.

ولهذا قد يبدو الإنترنت بطيئًا، رغم أن المشكلة الحقيقية هي كثرة الاستخدام المتزامن.

خامسًا: التداخل مع شبكات الواي فاي المجاورة

إذا كنت تعيش في مبنى سكني أو منطقة مزدحمة، فمن المحتمل أن تكون عشرات شبكات الواي فاي تعمل بالقرب منك.

وخلال المساء، يبدأ عدد أكبر من الجيران في استخدام الإنترنت، ما يزيد من التداخل بين الشبكات، خاصة إذا كانت تعمل على التردد نفسه.

وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض سرعة الاتصال أو زيادة زمن الاستجابة، حتى لو كانت سرعة الإنترنت القادمة من مزود الخدمة جيدة.

سادسًا: الراوتر القديم أو مكانه غير المناسب

لا يكون الراوتر هو سبب المشكلة دائمًا، لكنه قد يزيدها سوءًا.

فالراوترات القديمة قد لا تدعم أحدث معايير شبكات الواي فاي، كما أن وضع الجهاز داخل خزانة، أو خلف التلفزيون، أو بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة قد يضعف الإشارة.

وإذا كان الراوتر يعمل منذ سنوات دون تحديث أو إعادة تشغيل دورية، فقد يؤثر ذلك أيضًا في كفاءة الاتصال.

كيف تعرف أين تكمن المشكلة؟

قبل التفكير في تغيير باقة الإنترنت، حاول تحديد مصدر المشكلة. اختبر سرعة الإنترنت نهارًا ثم أعد الاختبار ليلًا.

جرّب توصيل الكمبيوتر بالراوتر باستخدام كابل شبكة لمعرفة ما إذا كانت المشكلة في الواي فاي أم في الاتصال نفسه. وراقب عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة أثناء بطء الإنترنت. وأوقف أي تنزيلات أو نسخ احتياطية تعمل في الخلفية ثم اختبر السرعة مرة أخرى.

إذا استمرت المشكلة في الوقت نفسه يوميًا رغم تقليل استخدام الشبكة المنزلية، فقد يكون السبب هو ازدحام شبكة مزود الخدمة.

7 حلول قد تساعد على تحسين سرعة الإنترنت ليلًا

إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في تحسين سرعة الإنترنت ليلًا:

1- قلل عدد الأجهزة التي تستخدم الإنترنت في الوقت نفسه، خاصة أثناء مشاهدة الفيديو أو تنزيل الملفات.

2- نزّل الملفات الكبيرة خلال النهار عندما تكون الشبكة أقل ازدحامًا.

3- أوقف التحديثات والنسخ الاحتياطية التلقائية أو جدولة تشغيلها في أوقات لا تستخدم فيها الإنترنت.

4- ضع الراوتر في مكان مفتوح ومرتفع بعيدًا عن الجدران والأجهزة الإلكترونية.

5- استخدم نطاق 5 غيغاهرتز إذا كان الراوتر والأجهزة يدعمونه، لأنه أقل عرضة للتداخل في كثير من الحالات.

6- أعد تشغيل الراوتر بشكل دوري وثبّت آخر تحديثات البرنامج الثابت إذا كانت متاحة.

7- إذا كان منزلك يضم عددًا كبيرًا من المستخدمين أو كانت أجهزتك قديمة، فقد يكون من المفيد ترقية باقة الإنترنت أو استبدال الراوتر.

هل بطء الإنترنت ليلًا أمر طبيعي؟

في كثير من الحالات، نعم. فقد يكون انخفاض السرعة خلال ساعات الذروة نتيجة الضغط على شبكة مزود الخدمة أو كثرة الاستخدام داخل المنزل، وليس بسبب عطل في الراوتر.

لكن إذا استمر بطء الإنترنت طوال اليوم، أو كان الانخفاض كبيرًا بشكل غير معتاد، فقد يكون من الأفضل التواصل مع مزود خدمة الإنترنت للتحقق من وجود مشكلة في الخط أو الشبكة.