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عودة شات جي بي تي وخدمات أوبن إيه آي للعمل بعد اضطرابات متتالية

  • 25 تموز 2026
  • 16:55
عودة شات جي بي تي وخدمات أوبن إيه آي للعمل بعد اضطرابات متتالية

خبرني - عادت خدمات "شات جي بي تي" و"كودكس" وواجهة برمجة التطبيقات التابعة لشركة أوبن إيه آي إلى العمل بشكل طبيعي، بعد تعرضها لسلسلة من الأعطال يوم السبت، تخللتها عودة قصيرة للخدمة قبل أن تتعطل مجددًا، ما أثر على المستخدمين والمطورين في عدة دول حول العالم.

وخلال العطل الأول، واجه المستخدمون صعوبات في تسجيل الدخول وإرسال الطلبات والوصول إلى سجل المحادثات، بينما أبلغ مطورون عن ارتفاع معدلات الأخطاء وفشل طلبات واجهة برمجة التطبيقات.

وبعد تحسن مؤقت وعودة الخدمة لفترة وجيزة، تعرضت خدمات "أوبن إيه آي" الثلاث لموجة ثانية من الأعطال قبل أن تبدأ بالاستقرار مجددًا.

وأكدت "أوبن إيه آي" عبر صفحة حالة الخدمة أنها كانت تحقق في المشكلة وتطبق إجراءات للتخفيف من آثارها، قبل أن تعلن لاحقًا اكتمال عملية الاستعادة وعودة جميع الخدمات المتأثرة إلى العمل بشكل طبيعي.

وأثار الانقطاع موجة واسعة من البلاغات عبر منصة تتبع الأعطال "داون ديتكتور"، حيث أبلغ آلاف المستخدمين عن مشكلات في استخدام "شات جي بي تي"، فيما كانت البلاغات أقل حول أعطال أداة البرمجة "كودكس" وواجهة برمجة التطبيقات.

ولم تكشف "أوبن إيه آي" حتى الآن عن السبب الفني وراء العطلين أو ما إذا كانا ناتجين عن المشكلة نفسها، مكتفية بالإعلان عن استعادة الخدمات ومواصلة مراقبة استقرارها.

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