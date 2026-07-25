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ما سر ارتفاع بلاغات العنف الأسري خلال مباريات إنجلترا في كأس العالم؟

  • 25 تموز 2026
  • 16:49
ما سر ارتفاع بلاغات العنف الأسري خلال مباريات إنجلترا في كأس العالم

خبرني - أظهرت أرقام رسمية أن بلاغات العنف الأسري بلغت مستوى قياسيًا في المملكة المتحدة خلال كأس العالم 2026، وبلغ إجمالي الحوادث المبلغ عنها خلال البطولة 384 حادثة، ما مثل 17 بالمئة من إجمالي 2322 حادثة مرتبطة بكرة القدم جرى تسجيلها.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن 93 بالمئة من هذه البلاغات وقعت بالتزامن مع مباريات منتخب إنجلترا، ولم تسجل أرقام أعلى سوى خلال بطولة أمم أوروبا 2020، التي أقيمت عام 2021.

ووصف هذا الارتفاع بأنه مقلق، فيما اعتبرت الشرطة أن تناول الكحول كان العامل الرئيسي المساهم في غالبية الحوادث.

وقال مارك روبرتس، المسؤول الوطني عن تأمين مباريات كرة القدم في المملكة المتحدة: الغالبية العظمى من هذه الحوادث، في تقديرنا، كانت مرتبطة بالكحول، وهذا أمر يثير قلقاً حقيقياً.

وأضاف: شهدنا زيادة في العنف الأسري والحوادث حول المنشآت المرخصة لبيع المشروبات الكحولية، وهو أمر لاحظناه خلال عدد من البطولات، وسيكون محوراً رئيسياً عند التخطيط للبطولات المقبلة.

وفي سياق متصل، سجلت الشرطة 293 جريمة كراهية عبر الإنترنت خلال البطولة، وهو ثاني أعلى رقم بعد يورو 2020، من بين 750 إحالة مرتبطة بمباريات منتخب إنجلترا.

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