أرسنال يخطط لقنبلة الموسم بخطف فينيسيوس من ريال مدريد

خبرني - كشفت تقارير صحفية أن نادي أرسنال الإنجليزي يدرس إمكانية التعاقد مع جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور، في حال لم يمدد عقده مع النادي الإسباني.

وأفاد موقع "ذا أثلتيك" أن الدولي البرازيلي فينيسيوس، البالغ من العمر 26 عاماً، يعد أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لتعزيز خط الهجوم، إلا أن الاهتمام لا يزال في مراحله الأولى، ولا توجد أي ضمانات بشأن تحوله إلى صفقة فعلية.

ولم تُجرَ حتى الآن أي محادثات رسمية بين الناديين، لكن فكرة التعاقد مع اللاعب تحظى بموافقة جميع المستويات داخل أرسنال.

وسجل النجم البرازيلي 22 هدفاً في جميع المسابقات مع ريال مدريد خلال موسم 2025-2026، الذي أنهاه الفريق من دون أي لقب للعام الثاني توالياً، بعدما احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة.

وانضم فينيسيوس إلى ريال مدريد عام 2018 قادماً من فلامنغو، وخاض منذ ذلك الحين 375 مباراة بقميص النادي، سجل خلالها 128 هدفاً وقدم 100 تمريرة حاسمة.