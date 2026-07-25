رئيس بشكتاش التركي يكشف آخر تطورات صفقة محمد صلاح

خبرني - تحدث سردار أدالي رئيس نادي بشكتاش التركي عن تطورات صفقة التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال رئيس النادي التركي: "كما انعكس في وسائل الإعلام نواصل منذ فترة مفاوضاتنا مع اللاعب وممثله بشأن جميع تفاصيل الانتقال، وبعد مناقشة الطلبات التي وصلتنا من جميع الجوانب قدمنا رسميا عرضنا النهائي إلى اللاعب، وأبلغناهم أننا ننتظر قرارهم خلال فترة قصيرة".

وأضاف: "فيما تستمر تحركاتنا في سوق الانتقالات فهذا هو آخر ما وصلنا إليه في ملف صلاح منذ بداية المفاوضات قمنا بدراسة جميع الطلبات المتعلقة بالزيادات والتعديلات بما يتوافق مع مصالح بشكتاش، وقدمنا عرضنا الأخير الآن جاء دور اللاعب لاتخاذ قراره، وننتظر رده في أقرب وقت".

وكان الصحفي ياغيز سابونغو أوغلو أفاد بأن وكيل اللاعب تراجع عن مطالبه السابقة، والتي بلغت 7.5 مليون يورو كعمولة، واقترب من الرقم الذي اقترحه رئيس بشكتاش ما عزز فرص التوصل إلى اتفاق نهائي.

ووفقا للتقارير فإن محمد صلاح سبق أن وافق على العرض المالي الذي قدمه بشكتاش، والذي يتضمن: راتبا سنويا مضمونا يبلغ 12 مليون يورو، وعقدًا لمدة عامين.

ورغم ذلك لم يعلن أي من الطرفين حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق رسمي، إذ لا تزال بعض التفاصيل النهائية قيد الحسم.