يزن العرب ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الكوري للمرة الرابعة

خبرني - واصل المدافع الأردني يزن العرب تقديم مستويات مميزة مع فريق إف سي سيول الكوري، بعدما اختير ضمن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة عشرة من الدوري الكوري.

وجاء اختيار العرب عقب مساهمته في فوز فريقه على بوهانغ ستيلرز بنتيجة 3-1، ليعزز إف سي سيول صدارته لترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.

ويعد هذا الظهور الرابع للعرب في التشكيلة المثالية خلال الموسم الحالي، ليكون أكثر لاعبي فريقه حضورا فيها، كما يواصل تقديم مستويات لافتة منذ عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026.

ويستعد العرب لخوض مواجهة جديدة مع فريقه بعد غد الأحد أمام أولسان هيونداي، ضمن منافسات الدوري الكوري، في مباراة يسعى خلالها إف سي سيول إلى تعزيز صدارته والاقتراب من حسم اللقب.