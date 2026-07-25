الوحدات يعين اللاعب الدولي السابق طارق خطاب مديرا إداريا للفريق

خبرني - قرر مجلس إدارة نادي الوحدات خلال اجتماعه الأخير تعيين اللاعب الدولي السابق طارق خطاب مديرا إداريا للفريق الأول بكرة القدم.

ووقع خطاب رسميا على كشوفات فريق الوحدات بحضور أمين السر وليد السعودي.

وأعرب خطاب خلال حديثه عن سعادته في العودة من جديدة إلى نادي الوحدات عبر منصب إداري متمنيا أن يترك بصمة مؤثرة تساعد الفريق الأول في الوصول مجددا إلى منصات التتويج.

وأكد خطاب أن معسكر فريق الوحدات في مدينة العقبة يأتي في إطار خطة التحضير التي رسمها الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن وسيم البزور بهدف الوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية قبل بداية الموسم الكروي الذي ينطلق يوم 21 من الشهر المقبل عبر بطولة كأس السوبر.

وأشار خطاب إلى أن هناك التزام كبير من قبل اللاعبين ورغبة كبيرة في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، واستغلال هذا المعسكر الذي يمتد حتى نهاية الأسبوع الحالي ويشمل إقامة تدريبات صباحية ومسائية.