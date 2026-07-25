ترمب يحذر روسيا والصين من بيع أسلحة لإيران

خبرني - حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة، كلا من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلا؛ إنه يصدق تأكيدات شي جينبينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة الى الآن.

وقال ترمب عبر شبكته تروث سوشال "من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى أنهما غير متورطتين.

وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيّئا للغاية بالنسبة إليهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما".

وجاء تعليق ترمب في ضوء تقارير أفادت بأن واشنطن تحقق في ما إذا كانت موسكو وبكين تزودان إيران معلومات دقيقة، اثر سلسلة من الضربات على قواعد أميركية.

وقال دونالد ترمب بعد ظهر الجمعة، أثناء حديثه للصحافيين في البيت الأبيض "قال الرئيس شي إنه لن يكون طرفا في ذلك، والرئيس بوتين قال؛ الشيء نفسه. أعتقد أنكم تعلمون أنني أصدقهما. أعتقد أنهما لا يرغبان في تخييب أملي".

ولفت ترمب إلى أن بوتين قطع وعدا مماثلا رغم الحرب في أوكرانيا، وتابع "هو يدرك أنني لا أبيع أسلحة لأوكرانيا، بل لدول الناتو (حلف شمال الأطلسي). إنهم يدفعون الثمن كاملا. أما طريقة توزيع هذه الأسلحة فلا علم لي بها".