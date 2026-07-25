الجيش الأميركي يعطّل سفينة حاولت خرق الحصار على موانئ إيران

خبرني - قال الجيش الأميركي ليل الجمعة السبت، إنه أطلق النار على سفينة تجارية أخرى كانت تحاول اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وصرح الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية بأن القوات الأميركية عطلت الناقلة "إم تي لافين" في خليج عمان الجمعة، بعد أن حاولت السفينة اختراق الحصار أربع مرات على الأقل.

وأكد هوكينز أنه تم تحذير طاقم السفينة، ولكنه لم يمتثل للأوامر، مما دفع الجيش الأميركي إلى إطلاق النار على غرفة محركاتها.

وتعد هذه ثاني سفينة تجارية يجري تعطيلها منذ أن أعاد الجيش الأميركي فرض حصاره على إيران.

كانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" قد أعلنت أنها أعادت توجيه 12 سفينة أخرى حاولت خرق الحصار المفروض على إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت الحصار البحري على إيران في 1 تموز الحالي بسبب إغلاق طهران لمضيق هرمز.

وبات مضيق هرمز ورقة أساسية في الصراع في الشرق الأوسط. فبعدما أغلقته إيران خلال الحرب التي اندلعت في 28 شباط، تصر على التحكم بحركة الملاحة فيه، وهو ما ترفضه واشنطن.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أنه منع ثلاث ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. وترد الولايات المتحدة على حظر إيران حركة الملاحة في هذا الممر بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.