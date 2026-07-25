وزارة الاقتصاد السورية تحسم شائعات رفع سعر الخبز

خبرني - نفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم الجمعة "صحة الأنباء المتداولة عن رفع سعر ربطة الخبز التمويني إلى 6 آلاف ليرة سورية قديمة اعتبارا من غد السبت".

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير دائرة الإعلام في الوزارة حسن الأحمد، أن "سعر ربطة الخبز التمويني لا يزال 4 آلاف ليرة سورية قديمة، بما يعادل 40 ليرة سورية جديدة"، مشيرا إلى "استمرار العمل بالسعر المعتمد حاليا".

ودعا الأحمد إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات المتعلقة بعمل الوزارة وإجراءاتها".

4.4 ملايين ربطة يوميا

وفي 15 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الوزارة تخفيض عدد الأرغفة في ربطة الخبز من 10 إلى 8، مع الإبقاء على وزن الربطة وسعرها الحاليين ثابتين دون أي تغيير.

وقال الأحمد في تصريحات حينها، إن "القرار يأتي استجابة لارتفاع تكاليف الإنتاج، ويسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية عن المخابز مع الحفاظ على حصة المواطن وسعر المادة الأساسية دون تحميله أي تكاليف إضافية".

وتنتج المؤسسة السورية للمخابز 4 آلاف و500 طن، بما يعادل حوالي 4.4 ملايين ربطة خبز يوميا، تنتج في ألف و693 مخبزا في كل المحافظات، فيما يتم توزيع الطحين على الأفران عبر المؤسسة، ودائرة الموارد بالتعاون مع مؤسسة الحبوب، لتغطية جميع المخابز والأفران الخاصة في سورية.