*
الجمعة: 24 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

قُبلة على رأس أمريكا وأخرى على لحية إيران 

  • 24 تموز 2026
  • 23:20
قُبلة على رأس أمريكا وأخرى على لحية إيران 
الكاتب: د . راشد الشاشاني

وساطة رئيس الوزراء العراقي الذي زار إيران فور عودته من واشنطن ؛ كانت بمثابة " ترضاية الزوجة الثانية بعد سماع كلمة الأولى " وبفعل النفي الذي تبّرع به كلّ من يتعامل بالشأن الأمريكي  مصدّقا لنفي مكتب الزيديزعن وساطة انتهت بالفشل ؛ فإنّ الحديث عن طعم أمريكي رماه ترمب في سلّة الزيدي ؛ دفع بالأخير إلى التفكير بقدرته على فعل شيء ما .

عرض الزيدي " دوره الخاص " في مقابل صفقة يُغري بها إيران ؛ إثر تخويفها بفزّاعة الدعم الدولي ، وعلى رأسه الأمريكي ؛ لنزع سلاح الفصائل ، في ذات الوقت الذي يريد فيه الزيدي الإثبات لإيران أنّه " مرغمٌ لا راغب " وفي خطوة يبدو أنّه حاول فيها - بإغراء أمريكي - لعب دور بدلاً من باكستان .

ذات الطعم حملته حقائب هدايا  الرئيس اللبناني ، حيث لم يُمهل نفسه حتى العودة ؛ كي يؤكّد لولي عهد السعوديّة أنّه لا يزال يعمل في صفّها ، الذي بات يحاول الاقتراب من إيران بدلاً من التصادم معها  . 

صورتان تُثبتان أنّ سِحر الأمريكان لا يقي ضدّ " لطشات إيران " وينبغي أن يُخلط بماء قطرات " لحى السطوة " وأنّ شؤون السياسة والحكم بالنسبة " لسلطة المتعاملين "  في شأن المنطقة لا تعني سوى القفز فوق حبال التلاعب بِرغبات هذه و تلك . 

 يَغفل هؤلاء عن حقيقة  أنّ التلاعب بالحبال ينتهي على الدوام  " بالتقطيع "  فإذا أضفنا إدارك الولايات المتحدة أنّ تقبيل أياديها  لا يعني ضحِكاً على لحى إيران وغيرها ؛ عرفنا أنّ كلّاً منهما يتّفق مع الآخر بطريقة تقليب هذه الألاعيب ، دون أنْ ننساق إلى سذاجة من يقول بتفاهم تحت الطاولة بينهما.

أمّا ألاعيب تفويت فرصة إيران في خنق العالم من خلال المضائق ؛ بالاستعانة " ببياض" فكرة خطوط الأنابيب وطرق النقل والموانيء البديلة ؛ ممزوجاً " بسواد " لحى الكره لمجموعات خامنئي، فهي لا تقلّ ، بل تزيد خطورة عن غيرها ، يكفي أنّ نقول : إنّ قنبلة صغيرة تكفي لتدمير خط الأنابيب أو تعطيله ، علاوة على أنّ مجموعة صغيرة من المقاتلين ؛ تكفي لإقلاق راحة العالم ؛ بقطع هذه الطرق .

يبدو مع فَهم الولايات المتحدة هذه الحقائق : أنّها حوّلت مسار الأحداث إلى حقول ألغام جديدة ، فإذا نظرنا إلى الضغط الحوثي على السعوديّة ، و معها العالم أجمَع  ؛بفعل السيطرة على مضيق باب المندب ، نرى مصلحة لترمب في تأزيم وضع إيران ؛ الذي تدفع فيه هذه الأخيرة الحوثي إلى تصرّف كهذا ؛ يدفع السعوديّة لإعادة النظر في محاولة تقليص سطوة الولايات المتحدة . 

في صعيد حقل الألغام ذاته : أربَك ترمب حسابات الحلفاء قبل الأعداء ؛ في فكرته المُخادعة حول الحديث مع حزب الله ، في ذات ميدان الصراخ لضرب هذا الحزب بقوّة منتخب اللاعبين في الأراضي السورية .

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

كيف ينبغي للإعلام الحكومي أن يتعامل مع ظاهرة (الجنرال)؟
كيف ينبغي للإعلام الحكومي أن يتعامل مع ظاهرة (الجنرال)؟
  • 2026-07-24 16:40
انا ب (هرمز)… شو بدك؟
انا ب (هرمز)… شو بدك؟
  • 2026-07-24 15:25
رحلة الباص السريع… من المحطة إلى البيت، حكاية تحتاج إلى اكتمال الطريق
رحلة الباص السريع… من المحطة إلى البيت، حكاية تحتاج إلى اكتمال الطريق
  • 2026-07-24 11:37
*اعرف وزنك بِ (شِلِنْ)*
*اعرف وزنك بِ (شِلِنْ)*
  • 2026-07-24 11:33
الأردن لم يعد ممراً... صار هدفاً!
الأردن لم يعد ممراً... صار هدفاً!
  • 2026-07-22 22:41
المسؤولية الاجتماعية كفلسفة بقاء.. كيف صاغ أبو هديب معادلة التنمية المستدامة في البوتاس العربية؟
المسؤولية الاجتماعية كفلسفة بقاء.. كيف صاغ أبو هديب معادلة التنمية المستدامة ...
  • 2026-07-22 15:24