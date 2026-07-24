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ماسك: الذكاء الاصطناعي سيتجاوز ذكاء البشرية جمعاء في غضون 5 سنوات

  • 24 تموز 2026
  • 04:00
ماسك الذكاء الاصطناعي سيتجاوز ذكاء البشرية جمعاء في غضون 5 سنوات

خبرني  - أعرب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن اعتقاده بأن الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز الذكاء الجماعي (الإجمالي) للبشرية في غضون خمس سنوات تقريبا.

وجاءت تفاصيل رؤية إيلون ماسك المثيرة للجدل خلال مقابلة موسعة أجراها مع رئيسة تحرير مجلة The Economist، زاني مينتون بيدوس، والتي لخص فيها ملامح العصر القادم استنادا إلى أبحاث شركته للذكاء الاصطناعي xAI والمشاريع التقنية الأخرى التي يقودها.

وقال: "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتجاوز الذكاء البشري بأجمعه في غضون خمس سنوات تقريبا".

ويرى ماسك أن وتيرة تطور الحوسبة لم تعد خطية بل أصبحت متسارعة بشكل انفجاري. وبحسب رجل الأعمال بنهاية عام 2026 سيتفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى عقل بشري بمفرده في مجالات التحليل والتفكير والبرمجة.

وكما يعتقد ماسك فإنه بحلول عام 2036 (خلال 10 سنوات) سيفقد البشر السيطرة تماما على الأنظمة الفائقة، ولن يكون بمقدورهم التحكم في قراراتها، بل سيكون التفاعل معها يشبه "زيارة كائنات فضائية فائقة الذكاء".

ووفقا له، لن يبقى شيء يعجز الذكاء الاصطناعي عن القيام به بشكل أفضل من البشر - "باستثناء، ربما، القدرة على أن يكون إنسانا".

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