أي هواتف آيفون يفضلها مستخدمو أندرويد عند الانتقال إلى iOS؟

خبرني - كشفت دراسة جديدة عن اختلاف واضح في تفضيلات مستخدمي أندرويد عند الانتقال إلى هواتف آيفون، إذ يبدو أن معظمهم لا يضع أحدث المعالجات أو أقوى الكاميرات في مقدمة أولوياته، بل يركز بشكل أكبر على دخول منظومة "أبل" والاستفادة من خدماتها الشهيرة مثل iMessage وFaceTime.

12% من مشتري آيفون انتقلوا من أندرويد

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة Consumer Intelligence Research Partners (CIRP)، فإن 12% من الأشخاص الذين اشتروا هاتف آيفون جديدًا خلال الربع الأول من عام 2026 كانوا مستخدمين سابقين لهواتف أندرويد.

كما أظهرت الدراسة أن 1% من المشترين انتقلوا من هواتف تقليدية أو من أنظمة تشغيل أخرى، أو كانوا يشترون أول هاتف ذكي لهم.

مستخدمو أندرويد لا يطاردون أحدث المواصفات

واعتمدت الدراسة على بيانات عمليات شراء هواتف آيفون خلال فترة امتدت لستة أشهر وانتهت في مارس 2026.

وأوضحت النتائج أن مستخدمي آيفون الحاليين يميلون عادة إلى اقتناء أحدث الطرازات المزودة بأحدث المعالجات والكاميرات والميزات، بينما لا يُظهر القادمون من أندرويد الاهتمام نفسه بهذه المواصفات.

ويرى الباحثون أن كثيرًا من هؤلاء المستخدمين يعتبرون الانتقال إلى نظام iOS بحد ذاته تغييرًا كبيرًا، لذلك لا يرون ضرورة لدفع مبالغ إضافية مقابل مزايا قد تبدو محدودة مقارنة بتجربة الانتقال من أندرويد.

الإقبال الأكبر على هواتف آيفون الأرخص

أظهرت البيانات أن 17% من مستخدمي أندرويد الذين انتقلوا إلى آيفون اختاروا هاتفي آيفون 16 أو آيفون 16 بلس، مقابل 12% فقط من مستخدمي آيفون الذين قاموا بالترقية داخل النظام نفسه.

كما كشفت الدراسة أن:

- 13% من مستخدمي أندرويد اشتروا آيفون 16، مقابل 9% فقط من مستخدمي آيفون الحاليين.

- 9% اختاروا iPhone 16e، مقارنة بـ 6% من مستخدمي آيفون.

- أما iPhone 17e، فقد استحوذ على 5% من مشتري أندرويد، مقابل 1% فقط من مستخدمي آيفون الذين بقوا داخل منظومة "أبل".

وترى "CIRP" أن هذا الاتجاه منطقي، نظرًا لأن مستخدمي أندرويد اعتادوا على وجود خيارات اقتصادية كثيرة، لذلك يفضل كثير منهم البدء بهاتف آيفون أقل سعرًا قبل التفكير في الطرازات الأعلى.

مفاجأة مع آيفون 17 برو ماكس

ورغم الإقبال الواضح على الطرازات الأقل تكلفة، كشفت الدراسة عن مفاجأة لافتة تتعلق بهاتف آيفون 17 برو ماكس.

فقد أظهرت النتائج أن 25% من المستخدمين الذين انتقلوا من أندرويد قرروا شراء الهاتف الأغلى في تشكيلة "أبل"، مقابل 27% من مستخدمي آيفون الحاليين.

وتشير هذه الأرقام إلى أن شريحة كبيرة من مستخدمي أندرويد لا تمانع دفع سعر مرتفع للحصول على أفضل هاتف من "أبل"، في حين يفضل آخرون الاكتفاء بالطرازات الاقتصادية طالما أنها تمنحهم الوصول إلى نظام iOS وخدماته الأساسية.