في سابقة تاريخية في اليمن.. تعيين أفراح الزوبة وزيرة للخارجية

خبرني - أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، قراراً جمهورياً بتعيين أفراح الزوبة وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ اليمن.

جاء هذا القرار ضمن تعديل وزاري محدود في حكومة شائع الزنداني، شمل أيضاً تعيين بدر باسلمة وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وعهد جعسوس وزيراً للإدارة المحلية.

وتتولى أفراح الزوبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خلفاً لرئيس الحكومة الذي احتفظ بحقيبة الخارجية، حيث كانت تشغل سابقاً منصب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في التشكيلة الحكومية الجديدة التي شهدت أول عودة نسائية إلى مجلس الوزراء منذ 2015.

كما تم تعيين الدكتورة عهد جعسوس وزيرة للإدارة المحلية خلفاً للمهندس بدر باسلمة الذي تم تعيينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.

من هي أفراح الزوبة؟

دخلت أفراح الزوبة في تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة التي تشكلت في فبراير (شباط) الماضي وزيرةً للتخطيط والتعاون الدولي، لتكون أول امرأة يمنية تتولى الحقيبة، قبل أن يتم تعيينها، الخميس، وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين.

تتمتع الزوبة بخبرة قيادية واستراتيجية تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات الإدارة العامة وحوكمة المؤسسات والتنمية الاقتصادية، ما جعلها من أبرز الخبراء اليمنيين في ملفات التعاون الدولي وبناء الشراكات مع الجهات المانحة.

وخلال مسيرتها المهنية، شغلت منصب المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاح، حيث أدارت عمليات تنسيق رفيعة المستوى بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، بينهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وقادت حزمة من مشاريع الإصلاح المؤسسي والقطاعي.

وعلى المستوى الوطني، برز دورها خلال المرحلة الانتقالية من خلال منصب نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وعضويتها في لجنة صياغة الدستور، حيث تولت إدارة ملفات التعاون الدولي والدعم الفني والتواصل المجتمعي.

كما عملت مستشارة لرئيس الوزراء لشؤون برامج الإغاثة الإنسانية والتنمية، ومثلت اليمن في عدد من المحافل الدولية، إضافة إلى خبرتها في مجالات الحوكمة والديمقراطية خلال عملها مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومشاركتها في برامج الحد من الفقر وتنمية المجتمعات المحلية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

وتحمل الزوبة درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، وماجستير في صحة المجتمع والاقتصاد الصحي من جامعة كيبانغسان في ماليزيا، إضافة إلى بكالوريوس في الصيدلة من جامعة صنعاء.