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طورت أكثر من 400 منتج.. الصين تسيطر على سوق الروبوت البشرية في نصف عام

  • 23 تموز 2026
  • 21:58
طورت أكثر من 400 منتج الصين تسيطر على سوق الروبوت البشرية في نصف عام

خبرني - طورت الصين أكثر من 400 نظام روبوت بشري بواقع أكثر من نصف إجمالي أنظمة الروبوت من هذا النوع المطورة عالميا خلال النصف الأول من العام الحالي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية القول، اليوم الاثنين، إن أنظمة الربوت ذات الأربعة أطراف المطورة في الصين شكلت حوالي 70% من إجمالي المبيعات العالمية لهذه الأنظمة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.


في الوقت نفسه سجلت صادرات الصين من منتجات الدوائر المتكاملة خلال النصف الأول من العام الحالي نموا سنويا بنسبة 88.7% بفضل الطلب القوي على الدوائر الإلكترونية المتكاملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

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