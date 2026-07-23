*
الخميس: 23 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مقتل قاضٍ وحارسه برصاص مسلحين في باكستان

  • 23 تموز 2026
  • 21:36
مقتل قاضٍ وحارسه برصاص مسلحين في باكستان

خبرني  - نصب مسلحون مشتبه بهم كمينًا لسيارة تقل قاضيا في منطقة تقع جنوب غربي باكستان المضطرب، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتله ومقتل حارسه الأمني قبل أن يلوذوا بالفرار، حسبما أفاد مسؤولو الشرطة والحكومة.

وقع الهجوم في منطقة مستونج، في إقليم بلوشستان حيث كثف المتمردون الانفصاليون هجماتهم على قوات الأمن والمدنيين في الأشهر الأخيرة.

وقال عبد الرؤوف، وهو مسؤول شرطة محلي في مستونج، إن القاضي عبد الحكيم كاكر كان مسافرا من مدينة كويتا، عاصمة الإقليم، إلى مستونج للنظر في القضايا المعروضة عليه عندما "نصب إرهابيون كمينًا لسيارته وقتلوه" هو وحارسه.

ولم تتبن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم فورا.

ومع ذلك، تشير أصابع الاتهام على الأرجح إلى المتمردين الانفصاليين البلوش، الذين كثفوا من هجماتهم في جميع أنحاء الإقليم في غضون الأشهر الأخيرة، ولا سيما جيش بلوشستان المحظور.

وشهد إقليم بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان مساحة ولكن الأقل اكتظاظا بالسكان، منذ فترة طويلة تمردا انفصاليا، بالإضافة إلى هجمات من قبل حركة طالبان الباكستانية.

وقد تبنى جيش بلوشستان، الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية في عام 2019، مسؤولية العديد من الهجمات التي استهدفت قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين والمدنيين في السنوات الأخيرة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

المركزية الأميركية: إعادة توجيه 12 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران
المركزية الأميركية: إعادة توجيه 12 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على...
  • 2026-07-23 22:40
بريطانيا تؤكد جاهزية قواتها المسلحة بعد تهديدات إيرانية
بريطانيا تؤكد جاهزية قواتها المسلحة بعد تهديدات إيرانية
  • 2026-07-23 22:26
ترمب: لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي
ترمب: لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي
  • 2026-07-23 22:17
استنفار بإيران وإسرائيل.. ترمب يلوح بهجوم واسع وإدارته تحذر الأمريكيين
استنفار بإيران وإسرائيل.. ترمب يلوح بهجوم واسع وإدارته تحذر الأمريكيين
  • 2026-07-23 22:15
رئيس هيئة الأركان يزور مقبرة أرلينغتون باميركا ويضع إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول
رئيس هيئة الأركان يزور مقبرة أرلينغتون باميركا ويضع إكليلاً من الزهور على ضري...
  • 2026-07-23 21:08
الخارجية الأمريكية: احتمال لإلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة
الخارجية الأمريكية: احتمال لإلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة
  • 2026-07-23 21:02