وزير الصناعة: الأردن وجهة موثوقة للاستثمار

خبرني - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الخميس، أن الأردن وجهة موثوقة للاستثمار، مشيرا إلى ما حققه الاقتصاد الأردني من منعة ومعدلات نمو في ظل التحديات الإقليمية، ولافتا النظر إلى السياسة المالية المستقرة واتفاقيات التجارة الحرة المتعددة لدى المملكة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني، المنعقد في مدينة لندن بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وبمشاركة ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من البلدين.

ويهدف الملتقى، الذي يجمع أكثر من 40 شركة أردنية و60 شركة بريطانية تمثل عددا واسعا من القطاعات، إلى بحث فرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمية، واستعراض الفرص والمزايا الاستثمارية التي يوفرها الأردن، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وإقامة شراكات استراتيجية تجارية وصناعية طويلة الأمد بين الشركات الأردنية والبريطانية.

وقدم وزير الاستثمار طارق أبو غزالة شرحا تطرق فيه إلى مؤشرات أداء الاقتصاد الأردني، وأهم مزايا بيئة الأعمال في الأردن، لا سيما حوافز الاستثمار في المدن التنموية والصناعية، التي بلغ حجم الاستثمارات فيها 9.1 مليار دولار.

وتحدث أبو غزالة عن فرص الاستثمار في قطاعات كالبنى التحتية والنقل، والطاقة المستدامة، والتصنيع الغذائي، والأسمدة والكيماويات، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بدوره، أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير خلال حديثه إلى ضرورة النهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى شراكة اقتصادية شاملة، بما يسهم في بناء علاقات استراتيجية تحقق قيمة مضافة تعزز تنافسية القطاعات ذات الأولوية للبلدين.

من جانبه، لفت رئيس غرفة تجارة وصناعة لندن ميشيل مينيلي إلى تنافسية الصناعات الأردنية، مؤكدا أهمية الفرصة التي يوفرها الملتقى لممثلي القطاع الخاص بالبلدين لاستكشاف إمكانيات توسيع التعاون التجاري وبناء الشراكات للاستفادة من المزايا التي يتمتع بها القطاع الصناعي الأردني.