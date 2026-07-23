مصر.. القبض على محامية الإسكندرية في الجيزة

خبرني - ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على محامية الإسكندرية المشتبه في اتهامها بإنهاء حياة والدتها داخل شقة استأجرتها في الإسكندرية.

وجرى ضبطها في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية، في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالواقعة.

وقال دفاع المحامية المشتبه في اتهامها بإنهاء حياة والدتها داخل الشقة المستأجرة بمنطقة سيدي بشر، إن موكلته مرت خلال السنوات الماضية بظروف شخصية معقدة وأزمات نفسية ومادية متلاحقة، اعتبر أنها انعكست على أوضاعها.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن المحامية تزوجت في بداية حياتها من أحد المحامين، وأنجبت منه طفلتين تدرسان حاليًا في المرحلة الجامعية، لافتًا إلى أنها ابتعدت عنهما لفترة عقب انفصالها عن زوجها الأول.

وأضاف أن المحامية تزوجت لاحقًا من رجل آخر، وأنجبت منه طفلة، لكنها توفيت، بحسب روايته، نتيجة خطأ طبي، مشيرًا إلى أن وفاة الطفلة تركت لديها تداعيات نفسية كبيرة.

وأشار إلى أنه كان يخطط للدخول معها في شراكة لتأسيس جمعية حقوقية، إلا أن المشروع لم يكتمل بسبب خلافات تتعلق بالعوائد المالية، مضيفًا أن والدة المحامية كانت متزوجة من رجل نشبت بينهما خلافات، وتدخلت المحامية في النزاع، وتبادل الطرفان الاعتداءات، قبل أن تمتد الخلافات إلى ساحات القضاء.

وتابع أن المحامية دخلت أيضًا في نزاع مع أحد المحامين على خلفية شراكة مهنية، وانتهى ذلك بخلافات بين الطرفين.

