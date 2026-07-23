خطوة رمزية.. مجلس النواب الأمريكي يصوت لوقف حرب إيران

خبرني - في أحدث انتقاد رمزي من الكونغرس للرئيس الجمهوري، أيد مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الخميس، تشريعا يوجه الرئيس دونالد ترامب بوقف أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران.

وجاءت نتيجة التصويت بواقع 214 صوتا مقابل 208 لصالح قرار صلاحيات الحرب بعد انضمام أربعة جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالحه.

ويوجه القرار، الذي قدمته النائبة الديمقراطية براميلا جايابال، ترامب إلى «وقف استخدام القوات المسلحة الأمريكية في الأعمال القتالية» ضد إيران ما لم يصرح الكونغرس بذلك.

لكنّ هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، إذ أقر المشرعون قرارات مماثلة مرارا في الشهور القليلة الماضية ولم تؤد إلى وقف الحرب.

والجمهوريون الأربعة الذين صوتوا لصالح القرار هم توم باريت من ميشيجان، وبريان فيتسباتريك من بنسلفانيا، ووارن ديفيدسون من أوهايو، وتوماس ماسي من كنتاكي.

ويتمتع الجمهوريون الموالون لترامب بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على قرار منفصل لكنه مشابه في وقت لاحق من اليوم الخميس.

يأتي هذا التصويت بعدما أعلن ترامب تكثيف الهجمات على إيران ومقتل المزيد من أفراد القوات المسلحة الأمريكية. وتوعد ترامب الخميس بـ«عقاب عسكري كبير» لإيران وحلفائها الحوثيين بعد استهداف المليشيات اليمنية ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مما وسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط ليشمل ممرا ملاحيا رئيسيا ثانيا.

كما شن الجيش الأمريكي جولة أخرى من الغارات الجوية على إيران ليلا، مما دفع طهران إلى إطلاق النار على قواعد أمريكية في دول مجاورة لها، وذلك بعد مرور أسبوعين على الانهيار الفعلي للهدنة المؤقتة التي كان من المفترض أن تنهي الحرب.