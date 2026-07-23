سورية .. ارتفاع مؤشرات خطر الحرائق الحراجية في عدة مناطق

خبرني - أظهرت خرائط نشرتها منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بُعد في سورية، اليوم الخميس، ارتفاعا في مؤشر الخطورة ضمن عدة محافظات سورية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات درجات الحرارة في البلاد.

وبحسب رئيسة المنصة التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية رادا كاسوحة، فإن مؤشرات الخطر تشير إلى "تصاعد ملحوظ في مستويات الخطورة بعدد من المحافظات، خاصة في المواقع الحراجية الأكثر تضررا من العوامل الجوية وطبيعة الغطاء النباتي، بينما تسجل بقية المناطق مستويات خطورة متوسطة، ما يحتم الاستمرار في اليقظة وتكثيف جهود الرقابة والمتابعة".

وتركز ارتفاع مؤشر الخطورة، وفق الخرائط التي نشرتها المنصة، في أجزاء من محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى غربي حمص وغربي حماة.

عوامل الانتشار

وأشارت كاسوحة لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أن "استمرار ارتفاع الحرارة، وانخفاض الرطوبة، وجفاف الغطاء النباتي وكثافته في بعض المناطق، يزيد من احتمالية نشوب الحرائق وسرعة انتشارها، خصوصا خلال يوليو/تموز الجاري الذي يُصنَّف من أكثر أشهر السنة خطورة على الغابات".

وشددت على أن "ارتفاع مؤشرات الخطورة يستدعي الحفاظ على تجهيز فرق التدخل، وتعزيز إجراءات الوقاية والرصد المبكر، وهو ما تنفذه الهيئة بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، للحد من مخاطر الحرائق وانتشارها، ولا سيما في المناطق الوعرة التي تعيق عمليات الإطفاء".

خطة استباقية

وخلال يوليو/تموز 2025، اجتاحت موجة حرائق غابات الساحل السوري وتسببت في إتلاف نحو 16.6 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية في محافظة اللاذقية.

وواجهت فرق الدفاع المدني السوري صعوبات بالغة خلال عمليات الاستجابة والإخماد التي استمرت نحو 10 أيام متتالية، مع انتشار عدة بؤر من الحرائق في مناطق مختلفة من محافظة اللاذقية، بالتزامن مع زيادة سرعة الرياح وانتشار مخلفات الحرب والألغام.

من جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية عن إعداد خطة استباقية لمواجهة مخاطر الحرائق ـ هذا العام ـ استنادا إلى تجربة حرائق عام 2025.

وقال رئيس قسم العمليات الميدانية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يوسف عزو لـ"سانا" إن الخطة تضمنت إنشاء نقاط مراقبة تغطي مساحات واسعة من المناطق الحراجية، وإحداث مناهل ونقاط تزويد بالمياه بالقرب من الغابات وداخلها، إلى جانب فتح وتأهيل الطرق الحراجية، وتنفيذ خطوط نار في غابات وأحراج محافظة اللاذقية بلغ طولها أكثر من 270 كيلومترا.