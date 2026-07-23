الذكاء الاصطناعي الخفي يورطك وشركتك.. فكيف تتعامل معه؟

خبرني - أصبح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل أمرا معتادا في مختلف الوظائف، وبينما توجهت العديد من الشركات للتعاقد مع خدمات الذكاء الاصطناعي وتوفيرها لموظفيها، إلا أن بعض الموظفين يعتمدون على خدمات خارجية غير التي تتعاقد معها شركاتهم.

ويشير تقرير موقع "ذا ريجستر" البريطاني إلى هذه الظاهرة باسم "الذكاء الاصطناعي الخفي"، وهو حين يستخدم موظف خدمة ذكاء اصطناعي بشكل غير رسمي ودون تصريح من شركته.

وتضع هذه الشركات تحت خطر تسريب بياناتها واستخدامها من قبل شركات الذكاء الاصطناعي في تدريب نماذجها، وهو الأمر الذي حدث سابقا مع موظفي سامسونغ في عام 2023 وأدى إلى حظر استخدام "شات جي بي تي" بشكل كامل من قبل الشركة وفق تقرير منفصل من موقع "فوربس" الإخباري الأمريكي.

ظاهرة مقلقة

ويفيد تقرير "ذا ريجستر" بانتشار ظاهرة الذكاء الاصطناعي الخفي، إذ أن 45% من الموظفين بشكل عام يستخدمون الذكاء الاصطناعي في وظائفهم، ومن بينهم 67% يستخدمون خدمات الذكاء الاصطناعي عبر حساباتهم الشخصية حسب دراسة أجرتها شركة " فيرايزون " الأمريكية.

ولا يقتصر الأمر على استخدام أدوات الدردشة عبر الذكاء الاصطناعي، إذ يمتد إلى كافة أدوات البرمجة عبر الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي أيضا، وهو ما يزيد من الخطر الذي تمثله هذه الأدوات.

وتبين وفق التقرير أن 28% من حوادث تسريب البيانات والشيفرة المصدرية، تضمنت أدوات الذكاء الاصطناعي سواء كانت أدوات مساعدة على البرمجة أو أدوات أخرى.

ويتسق هذا مع ما حدث مع شركة سامسونغ، إذ تسربت بيانات حساسة للشركة في عام 2023 عقب استخدام موظفيها لخدمات "شات جي بي تي" دون الحصول على تصريح من الشركة بذلك.

كيف يمكن أن تحمي عملك؟

ورغم الخطر الذي يمثله استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون الحصول على موافقة الشركة عليها، إلا أنها تظل من الأدوات المحورية التي تفيد الموظفين وتسهل عليهم الكثير من العمل.

وتوجد بعض الخطوات التي يمكن للمستخدمين اتباعها من أجل حماية بيانات أعمالهم والحفاظ عليها من التسريب أو الاستخدام بشكل مباشر في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية، وذلك لأن سياسة الاستخدام لأي أداة ذكاء اصطناعي باستثناء النسخ المؤسسية المخصصة للشركات تنص على استخدام بيانات المستخدمين في تدريب النماذج المستقبلية مالم يطلب المستخدم عكس ذلك.

وينص دليل الاستخدام لأداة "شات جي بي تي" على طريقة تمكنك من إيقاف ميزة مشاركة البيانات والنصوص مباشرة مع الشركة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

- توجه إلى إعدادات الحساب الخاص بك في "شات جي بي تي"

- اختر عناصر التحكم في البيانات لتظهر أمامك خيارات التحكم في مشاركة البيانات مع النموذج.

- وتجد أمامك خيار يدعى تحسين النموذج للجميع، يمكنك إغلاق هذا الخيار حتى لا يشارك "شات جي بي تي" بياناتك ومعلومات مع النموذج لتحسينه.

وربما تختلف المسميات قليلا بين أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة، ولكن بشكل عام تعمل جميعا بالأسلوب نفسه.