دورة تدريبية لـ (تعدد الزوجات) تثير جدلا واسعا في مصر

خبرني - تفجرت حالة من السجال وسيل من التعليقات الساخرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إثر إعلان صانع محتوى وداعية إسلامي في مصر عن تنظيم دورة تدريبية مدفوعة الأجر تُعلم الرجال كيفية إدارة ملف "تعدد الزوجات".

وكان الداعية عبد الكريم محمود، الذي يحظى بمتابعة مئات الآلاف على حسابه الشخصي، قد طرح إعلاناً يُروج فيه للدورة التدريبية بسعر تخفيضي بلغ 400 جنيه مصري (8 دولارات) عبر المحافظ الإلكترونية، موضحاً أن المادة المقدمة لن تقتصر على الجوانب النظرية، بل ستستند إلى تجاربه الميدانية والواقعية بصفته ممارساً للتعدد داخل بيوته.

وتعهد بتقديم نصائح وآليات تُساعد المشتركين على تنظيم التعامل مع أكثر من زوجة، والحفاظ على التوازن والاستقرار في المنزل الأول، إلى جانب فتح الباب أمام تقديم استشارات خاصة لمن يخططون لخوض التجربة.

ولاقى هذا الطرح موجة واسعة من الانتقادات والتهكم من قِبل رواد العالم الافتراضي، الذين اعتبروا تحويل المسائل الأسرية الشائكة والاستشارات الزوجية إلى محتوى تدريبي سريع ومدفوع أسلوباً ينطوي على استغلال تجاري للتفاصيل العائلية، مشددين على أن إدارة البيوت والتعامل مع تحديات التعدد أعقد من أن يُختصرا في دورات خاطفة.