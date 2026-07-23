موديل عام 1961.. حبس مصري دمر سيارة جمال عبد الناصر

خبرني - قررت السلطات المصرية حبس أحد الأشخاص لاتهامه باقتحام "جراج" خاص بمنطقة العطارين في محافظة الإسكندرية، وتقطيع سيارة تاريخية كان يملكها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وبيعها كخردة.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي قسم شرطة العطارين إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي حول وجود أصوات ضجيج صادرة من مخزن مجاور للعقار محل سكنهم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بتقطيع وسرقة سيارة من داخل المخزن تمهيداً لبيعها كقطع خردة.

وكشفت التحقيقات أن رجل أعمال كان قد اشترى السيارة في وقت سابق من خلال مزاد علني واحتفظ بها داخل مرآب باعتبارها من المقتنيات التاريخية النادرة، حيث تبين أنها من طراز "كاديلاك" موديل عام 1961 وتعود ملكيتها للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وتبين أن المتهم استمر على مدار ثلاثة أشهر في التسلل إلى المخزن عبر الكوّة المفتوحة التي تتوسط المبنى "منور" العقار المجاور لتقطيع السيارة وبيع أجزائها تباعاً دون أن يعلم بقيمتها التاريخية والتراثية، مبرراً تصرفه خلال استجوابه بمروره بضائقة مالية دفعته للسرقة والبيع.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.