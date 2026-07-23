مقتل الطفلة السورية فرح يهز منصات التواصل وناشطون يطالبون بالقصاص

خبرني - عبر نشطاء عن حزنهم العميق تفاعلا مع قضية مقتل الطفلة السورية فرح الحمود البالغة من العمر عامين ونصف في بلدة غباغب في ريف درعا الشمالي (جنوبي سوريا)، مطالبين بتوسيع التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة وتقديم الجناة للعدالة.

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن الطفلة فقدت مساء الخميس الماضي أثناء لعبها أمام منزل عمتها في الحي الشرقي بالبلدة، وأطلق الأهالي والأقارب حملة بحث ميدانية واسعة شاركت فيها الجهات الأمنية.

وبعد نحو أربعة أيام من البحث المكثف، عُثر على جثة الطفلة داخل مستودع للتبن في البلدة نفسها، بعد أن اشتبه أحد الجيران في انبعاث رائحة من المكان وأبلغ الجهات المختصة.

وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة كان الاختناق أو كتم التنفس، وأن الطفلة فارقت الحياة يوم اختفائها، وأن جثتها كانت في مراحل متقدمة من "التحلل" عند اكتشافها.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الوحدات المختصة في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة درعا اعتقلت عددا من المشتبه بهم في القضية، في إطار التحقيقات المتواصلة لكشف ملابسات الحادثة.