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بنغلاديش.. شاب ينهي حياته بعد خلاف زوجي بسبب (نهائي المونديال)

  • 22 تموز 2026
  • 16:24
بنغلاديش شاب ينهي حياته بعد خلاف زوجي بسبب نهائي المونديال

خبرني - أفادت مصادر في مديرية كوشتيا ببنغلاديش بأن شابا في الثلاثين من عمره أقدم على الانتحار شنقا بعد ساعات من خلاف مع زوجته بسبب المباراة النهائية لكأس العالم.

ووقعت الحادثة في منطقة بهارامارا، حيث عاد الشاب المُتوفى، والذي يدعى سومون حسين، إلى منزله في ساعة متأخرة من الليل بعد متابعته المباراة التي جمعت منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

وما إن دخل حتى دار نقاش حاد بينه وبين زوجته، كانت خلاله قد تساءلت باستنكار عن سبب عودته في هذا الوقت المتأخر.

وبحسب رواية الزوجة، فإن سومون غادر المنزل مجددا بعد الشجار، بينما استسلمت هي للنوم. وعندما استيقظت في الفجر، فوجئت بجثمانه معلقا داخل المنزل.

وأوضح أحد الجيران، ويدعى عبد الجليل، أنه لدى عودته من صلاة الفجر حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحا، سمع صرخات قادمة من منزل سومون، فأسرع مع آخرين إلى المكان، وتمكنوا من إنزاله، لكن طبيبا محليا أكد وفاته على الفور.

من جانبه، قال محمد جاهد الرحمن، مسؤول مركز شرطة بهارامارا، إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الحادثة انتحار، لكنه أضاف أن التحقيقات جارية للوقوف على الأسباب الدقيقة وراء ذلك.

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