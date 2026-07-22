فضيحة جنسية داخل الشرطة الأميركية.. والزوج يكشف الواقعة بفيديوهات

خبرني - استقالت الشرطية ليزا فيدريوس من إدارة شرطة مترو ناشفيل بولاية تينيسي، بعد اعترافها بإقامة علاقة مع زميل لها داخل مدرسة ماديسون الإعدادية، حيث كانت تعمل كضابطة ارتباط مدرسي.

وبحسب تقرير لمكتب المساءلة المهنية، بدأت القضية بعدما عثر زوجها أنجل فيدريوس، وهو أيضا شرطي في الإدارة نفسها، على مقاطع فيديو ورسائل نصية تثبت علاقة زوجته مع الرقيب ستيفن هولاند، وسلم الأدلة إلى السلطات.

وأظهرت المقاطع، بحسب التحقيق، أن الشرطيين أقاما علاقة جنسية داخل مكتب في المدرسة، بينما كان الطلاب والموظفون موجودين في المبنى، كما أظهرت رسائل بينهما التخطيط للقاءات داخل المدرسة أثناء ساعات العمل.

وأوقفت إدارة الشرطة الشرطيين عن مهامهما بعد الكشف عن القضية، ووافقت فيدريوس على إيقافها عن العمل لمدة 30 يوما قبل أن تقدم استقالتها. أما هولاند، الذي خدم في الجهاز 18 عاما، فقد أصبح غير متاح للتحقيق بعد حصوله على معاش إصابة أثناء الخدمة.

وكانت فيدريوس قد خدمت سابقا تسع سنوات في قوات مشاة البحرية الأمريكية، واشتهرت داخل الإدارة بعد انتقالها إلى ناشفيل عام 2022 مع زوجها، حيث أصبحا أول زوجين يتخرجان معا من أكاديمية تدريب شرطة مترو ناشفيل.