هالة سرحان تطير إلى الأردن.. ما وجهتها؟

خبرني - أعلنت الإعلامية المصرية هالة سرحان توجهها إلى الأردن للمشاركة في افتتاح فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، مؤكدة أن رحلتها إلى عمّان تأتي لحضور انطلاق المهرجان الذي وصفته بـ"الكبير" وبرنامجه بـ"المبهر".

وقالت سرحان، في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها كانت على متن الطائرة في طريقها إلى العاصمة الأردنية، معربة عن تفاؤلها بنجاح المهرجان، ومؤكدة أن "القوى الناعمة أعظم وأقوى من الخوف"، وأن الثقافة والفنون تمثلان سلاحاً يعزز الوعي الجمعي ويرتقي بالوجدان الوطني العربي.

وكشفت عن إحدى مفاجآت الدورة الحالية من مهرجان جرش، والمتمثلة في عرض مسرحية "أم كلثوم" من تأليف الكاتب المصري مدحت العدل، متمنية لها نجاحاً كبيراً.