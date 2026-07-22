*
الاربعاء: 22 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

هالة سرحان تطير إلى الأردن.. ما وجهتها؟

  • 22 تموز 2026
  • 14:11
هالة سرحان تطير إلى الأردن ما وجهتها

خبرني - أعلنت الإعلامية المصرية هالة سرحان توجهها إلى الأردن للمشاركة في افتتاح فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، مؤكدة أن رحلتها إلى عمّان تأتي لحضور انطلاق المهرجان الذي وصفته بـ"الكبير" وبرنامجه بـ"المبهر".

وقالت سرحان، في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها كانت على متن الطائرة في طريقها إلى العاصمة الأردنية، معربة عن تفاؤلها بنجاح المهرجان، ومؤكدة أن "القوى الناعمة أعظم وأقوى من الخوف"، وأن الثقافة والفنون تمثلان سلاحاً يعزز الوعي الجمعي ويرتقي بالوجدان الوطني العربي.

وكشفت عن إحدى مفاجآت الدورة الحالية من مهرجان جرش، والمتمثلة في عرض مسرحية "أم كلثوم" من تأليف الكاتب المصري مدحت العدل، متمنية لها نجاحاً كبيراً.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

العميد المتقاعد رائد أبو عواد يودّع منتسبي الأمن العام برسالة بعد إحالته إلى التقاعد
العميد المتقاعد رائد أبو عواد يودّع منتسبي الأمن العام برسالة بعد إحالته إلى ...
  • 2026-07-21 12:38
البنـك المركزي يطرح سندات خزينة جديدة بقيمة 100 مليون دينار
البنـك المركزي يطرح سندات خزينة جديدة بقيمة 100 مليون دينار
  • 2026-07-20 11:36
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق مشروع
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق مشروع "خطوات للتدريب العملي" لتمكين ح...
  • 2026-07-19 13:11
السياحة: تطلق منصة
السياحة: تطلق منصة "أهلاً بالأردن" لتعزيز السياحة الوافدة ودعم القطاع السياحي
  • 2026-07-19 11:39
مهرجان المونودراما ينطلق في 26 تموز ضمن فعاليات جرش
مهرجان المونودراما ينطلق في 26 تموز ضمن فعاليات جرش
  • 2026-07-17 21:37
الحاج توفيق: تأسيس مجلس أعمال أردني–صيني وإطلاق مجلس لرواد الأعمال
الحاج توفيق: تأسيس مجلس أعمال أردني–صيني وإطلاق مجلس لرواد الأعمال
  • 2026-07-16 15:22