أدوية كثيرة تفقد فعاليتها لدى المدخنين

خبرني - تشير فالنتينا ميلوفانوفا، الخبيرة الصيدلانية، إلى أن فعالية العديد من فئات الأدوية قد تضعف أو حتى تنعدم إذا كان المريض مدخنا.

ووفقا لها، تشمل هذه الأدوية أدوية السكري، وأدوية القلب والأوعية الدموية، ومضادات الذهان ومضادات الاكتئاب، وأدوية الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وأدوية الوقاية من الجلطات الدموية، إضافة إلى الأدوية التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي.

وقالت: "بعد امتصاص دخان التبغ عبر الجهاز التنفسي، تتفاعل مكوناته مع الأدوية، ما يؤدي إلى تغير امتصاصها وتوزيعها واستقلابها وإخراجها من الجسم. وينتج عن ذلك تغير في تركيز الدواء في العضو المستهدف وفي الدم، وبالتالي تتغير فعاليته. كما أن النيكوتين، من خلال تنشيط مستقبلات خاصة حساسة للنيكوتين (n-AChR)، يحفز إفراز الأدرينالين في الدم، ما يؤدي إلى زيادة توتر الأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل ضربات القلب، ورفع مستوى سكر الدم، الأمر الذي يؤثر بدوره على فعالية الدواء. ولا يقتصر التأثير على تغيير الفعالية العلاجية فقط، بل قد يؤدي أيضا إلى زيادة الآثار الجانبية أو السمية".

ووفقا لها، يقلل التدخين من فعالية أدوية السكري، مثل الأنسولين والميتفورمين. كما أن ارتفاع مستوى سكر الدم الناتج عن زيادة إفراز الأدرينالين قد يضعف تأثير هذه الأدوية، ما قد يؤدي إلى تفاقم حالة المريض.

وقالت: "تشمل المجموعة الثانية أدوية علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل حاصرات بيتا. ويقلل التدخين من فعالية هذه الأدوية، ما قد يزيد خطر الإصابة بنوبات ارتفاع ضغط الدم. أما المجموعة الثالثة فتشمل مضادات الذهان ومضادات الاكتئاب، حيث ينخفض تركيز هذه الأدوية في الدم لدى المدخنين بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمئة، ما قد يؤدي إلى انتكاس الفصام أو ظهور أعراض اكتئاب حادة. وتشمل المجموعة الرابعة أدوية علاج الربو القصبي ومرض الانسداد الرئوي المزمن، مثل الثيوفيلين. ففي حين يستمر تأثير الدواء لدى غير المدخنين من 6 إلى 12 ساعة، ينخفض لدى المدخنين إلى نحو النصف، أي إلى 4-5 ساعات فقط".

أما المجموعة الخامسة فتشمل أدوية منع تجلط الدم، إذ لوحظ انخفاض فعاليتها نتيجة تأثير مكونات دخان التبغ في استقلاب الدواء ونظام تخثر الدم.

وقالت: "هناك أيضا أدوية تؤثر في الجهاز العصبي المركزي. وتتسارع عملية استقلابها لدى المدخنين، ما يؤدي إلى تحللها وإخراجها من الجسم بسرعة أكبر، وبالتالي قد تعود أعراض القلق والأرق. لذلك يضطر الأطباء إلى تعديل جرعات هذه الأدوية لدى المدخنين. لكن في الواقع، يبقى الإقلاع عن التدخين الخيار الأسهل والأكثر أمانا".