انطلاق الدورة الأربعين لمهرجان جرش اليوم

خبرني - تحت رعاية ملكية سامية، تفتتح اليوم، الدورة الأربعين لمهرجان جرش للثقافة والفنون.

وقالت إدارة المهرجان في بيان، الثلاثاء، إن فعاليات المهرجان الفنية والثقافية التي تزيد على 220 فعالية تبدأ اعتبارا من الخميس، وتستمر حتى الثاني من آب المقبل.

ويقام حفل الافتتاح على المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية، حيث يلقي رئيس اللجنة العليا للمهرجان وزير الثقافة مصطفى الرواشدة الكلمة الرسمية، فيما يلقي رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين كلمة المجتمع المحلي.

ويقدم المهرجان بهذه المناسبة عرضا افتتاحيا أعد خصيصا للاحتفاء بالذكرى الأربعين للمهرجان، يستعرض تطور الموسيقى الأردنية في رحلة فنية تنطلق من الموروث الشعبي والفلكلوري، مرورا بالموسيقى المستقلة والبديلة، وصولا إلى التجارب المعاصرة التي حملت الصوت الأردني إلى المسارح العربية والعالمية.

ويجمع العرض بين الأداء الموسيقي الحي، والأوركسترا والجوقة، والإسقاطات البصرية، وتقنيات الإضاءة، ليقدم سردية فنية لمسيرة الإبداع الأردني عبر 4 عقود.

ويتألف العرض من 5 فصول متتابعة تبدأ بالذاكرة والجذور، ثم تستعرض تطور الموسيقى الأردنية، وصولا إلى حضورها الإقليمي والعالمي قبل أن تختتم بأغنية الذكرى الأربعين التي تتوج بإيقاد شعلة مهرجان جرش، في تقليد سنوي يجسد استمرارية رسالة المهرجان الثقافية ودوره في ترسيخ مكانة الأردن على خارطة الثقافة العربية.

ويشارك في العرض نخبة من الفنانين الأردنيين الذين يمثلون محطات مختلفة من تطور الأغنية الأردنية، يتقدمهم صوت الأردن عمر العبداللات، والفنانون حسين السلمان، وعزيز مرقة، ونداء شرارة، وعصام النجار.