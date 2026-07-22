فاجعة تهز الجالية المصرية في كرواتيا

خبرني - عثرت السلطات الكرواتية على جثامين ثلاثة أشخاص أُبلغ عن اختفائهم بعد ذهابهم للسباحة في نهر سافا بالقرب من العاصمة زغرب، زعمت تقارير أنهم يحملون الجنسية المصرية.

ووفقا لما أعلنته الشرطة الكرواتية فإن أحد أصدقاء الأشخاص الثلاثة أبلغ عن اختفائهم بعدما شاهدهم للمرة الأخيرة يوم الأحد، عندما توجهوا إلى منطقة قريبة من نهر سافا للسباحة.

وباشرت فرق الشرطة والإطفاء والإنقاذ عمليات البحث في المنطقة، قبل أن تعثر على جثتين داخل النهر وتنتشلهما، فيما عثر لاحقا على الجثمان الثالث وفقا للبيان الرسمي.

وبحسب معلومات غير رسمية نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن الأشخاص الثلاثة يحملون الجنسية المصرية، فيما لم تعلن السلطات الكرواتية رسميا حتى الآن جميع تفاصيل هوياتهم أو ملابسات وفاتهم.

وذكرت قناة RTL الكرواتية أن الرجال الثلاثة دخلوا مياه نهر سافا بالقرب من منطقة "أوكونشياك" نحو الرابعة عصر الأحد، قبل أن تنقطع أخبارهم.

وعقب الإبلاغ عن اختفائهم ناشدت فرقة إطفاء تطوعية في بلدية "روغفيتسا" المواطنين تقديم أي معلومات يمكن أن تساعد في عمليات البحث، قبل أن تنتهي جهود الإنقاذ بالعثور على جثامين الضحايا.

وتعد الجالية المصرية من بين الجاليات الأجنبية العاملة في كرواتيا، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة زيادة في أعداد العمال الأجانب، في ظل احتياجات سوق العمل المحلية إلى العمالة في قطاعات مختلفة.

وبحسب البيانات الرسمية أصدرت كرواتيا أكثر من 5500 تصريح عمل وإقامة لمواطنين مصريين خلال عام، ما يجعل المصريين من بين أكبر الجاليات الأجنبية العاملة في البلاد.