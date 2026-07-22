*
الاربعاء: 22 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • دنيا
  • القبض على واحد من أكثر المحتالين المطلوبين لدى الـFBI في الشرق الأوسط

القبض على واحد من أكثر المحتالين المطلوبين لدى الـFBI في الشرق الأوسط

  • 22 تموز 2026
  • 03:19
القبض على واحد من أكثر المحتالين المطلوبين لدى الـFBI في الشرق الأوسط

خبرني - عقب مطاردة دولية، أُلقي القبض على هارب مدرج على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لأكثر المحتالين المطلوبين، بعد اتهامه بسرقة أكثر من نصف مليار دولار من برنامج "ميديكير".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، أن خالد ستاري، البالغ من العمر 54 عاما، قُبض عليه في الشرق الأوسط، بعد أكثر من ثلاث سنوات من فراره، على خلفية اتهامه بتدبير مخطط للاحتيال على برنامج "ميديكير" بأكثر من 547 مليون دولار.

ووفقا للسلطات، اتُهم ستاري بتقديم فواتير مزيفة بين عامي 2016 و2019 مقابل فحوصات جينية باهظة الثمن وغير ضرورية طبيا، بالتعاون مع شركات طب عن بُعد ومراكز تسويق ومسؤولين عن استقطاب المرضى.

وقالت السلطات إن المخطط تضمن حملات تسويقية خادعة ودفع رشاوى وعمولات غير قانونية للأطباء ومسؤولي استقطاب المرضى، بهدف الحصول على تعويضات مالية تصل إلى 20 ألف دولار لكل فحص.

وبعد توجيه الاتهام إليه عام 2019، أُطلق سراح ستاري بكفالة مع منعه من العمل في المجال الطبي، لكنه واصل، بحسب وزارة العدل، تقديم مطالبات احتيالية عبر مختبرات في تكساس. وفي عام 2022، فر من الولايات المتحدة بعد عدم مثوله أمام المحكمة.

وأُلقي القبض عليه في الشرق الأوسط يوم الاثنين، حيث عُثر بحوزته على جواز سفر مكسيكي مزور باسم وهمي، قبل نقله إلى الولايات المتحدة ومثوله أمام محكمة في ولاية فرجينيا.

ويواجه ستاري تهما تشمل الاحتيال في مجال الرعاية الصحية، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، ودفع وتلقي رشاوى وعمولات غير قانونية، وقد تصل العقوبة إلى 20 عاما في السجن لبعض التهم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

كادت تموت من السعادة.. تشخيص صادم كشف ما فعله الفرح بقلب الأم
كادت تموت من السعادة.. تشخيص صادم كشف ما فعله الفرح بقلب الأم
  • 2026-07-22 01:51
دورة تدريبية حول تعدد الزوجات ! .. داعية يثير الجدل والسخرية في مصر
دورة تدريبية حول تعدد الزوجات ! .. داعية يثير الجدل والسخرية في مصر
  • 2026-07-21 16:27
عاصفة عنيفة في تشيلي تودي بحياة 10 أشخاص
عاصفة عنيفة في تشيلي تودي بحياة 10 أشخاص
  • 2026-07-21 12:45
سوري انتحل صفة جرّاح أعصاب لسنوات.. والصدفة كشفت أمره
سوري انتحل صفة جرّاح أعصاب لسنوات.. والصدفة كشفت أمره
  • 2026-07-21 09:36
بدء محاكمة اميركية خنقت اطفالها حتى الموت
بدء محاكمة اميركية خنقت اطفالها حتى الموت
  • 2026-07-21 04:02
بالفيديو .. شجار نسوي عنيف داخل مطعم شهير في كاليفورنيا
بالفيديو .. شجار نسوي عنيف داخل مطعم شهير في كاليفورنيا
  • 2026-07-21 03:55