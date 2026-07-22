اكتشاف طريقة قد تساعد في إبطاء نمو أحد أخطر أنواع السرطان

خبرني - كشفت دراسة أمريكية نشرتها مجلة "FASEB BioAdvances" عن طريقة تساعد على إبطاء نمو سرطان الرئة عن طريق تنشيط جزيئين طبيعيين في الجسم.

درس الباحثون سرطان الرئة "ذي الخلايا غير الصغيرة"، وتأثره بالجزيئين الطبيعيين في الجسم microRNA-15a وmicroRNA-16، ووجدوا أن إعادة توازن مستويات هذين الجزيئين داخل الخلايا يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج البروتينات التي تغذي النمو السريع للأورام، إذ تعمل هذه الجزيئات الصغيرة كمنظم للنشاط الجيني، مما يساعد الخلايا على التحكم في عمليات النمو والانقسام.

وأشار العلماء إلى أنهم، وبعد هذا الاكتشاف، بدأوا بالعمل على تقنية مبتكرة جديدة تعتمد على استخدام ناقلات فيروسية متخصصة، تتيح إيصال هذه الجزيئات مباشرة إلى داخل الخلايا الورمية، لضمان فعالية أكبر في علاج الأورام في المستقبل.

كما أكد القائمون على الدراسة على أن الطرق التي توصلوا إليها لا تمثل علاجا مستقلا لسرطان الرئة، كون تجاربهم أجريت على نماذج خلوية فقط، ولا تزال هناك حاجة لتجارب إضافية لتأكيد مدى فعالية وسلامة هذه الطريقة قبل الانتقال إلى التجارب على البشر.

وكانت دراسة طبية واسعة النطاق أجريت على بيانات تم الحصول عليها من البنك الحيوي البريطاني UK Biobank قد أظهرت أيضا أن الأشخاص الذين يواظبون على اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بالحبوب الكاملة والخضروات واللحوم الحمراء، انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 34% مقارنة بغيرهم، كما قل لديهم خطر الوفاة بسبب هذا النوع من السرطان بنسبة 39%.