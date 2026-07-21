وفاة نجمة Godzilla كايلي هوتل عن 18 عاما

خبرني - توفيت الممثلة الأمريكية الشابة كايلي هوتل، المعروفة بدور "جيا" في سلسلة أفلام Godzilla، لتنتهي مسيرة فنية قصيرة شهدت حضورًا لافتًا في السينما الأمريكية.

وأُعلن عن وفاة الممثلة الأمريكية إثر حادث سير في ولاية ماريلاند الأمريكية، عن عمر ناهز 18 عامًا، بعد مسيرة فنية لفتت الأنظار، خاصة في تمثيل مجتمع الصم داخل هوليوود.

سبب وفاة كايلي هوتل

توفيت كايلي هوتل يوم الإثنين، متأثرة بإصابتها في حادث سير وقع بولاية ماريلاند، لتنتهي مسيرتها الفنية في سن مبكرة. وأعلن والدها، جوشوا هوتل، نبأ الوفاة عبر بث مباشر باستخدام لغة الإشارة الأمريكية، موضحًا أنه كان في طريقه من ولاية تكساس إلى ماريلاند لتسلّم جثمان ابنته.

كما أصدرت مدرسة تكساس للصم، التي كانت كايلي تدرس في صفها الأخير، بيانًا نعت فيه الطالبة، معربة عن تعازيها لأسرتها وأصدقائها، وداعيةً إلى احترام خصوصية العائلة وعدم تداول معلومات غير مؤكدة بشأن الحادث.

ووفق ما أعلنته عائلة الممثلة، فإن كايلي هوتل توفيت نتيجة حادث سير وقع في مدينة فريدريك بولاية ماريلاند. ولم تكشف الجهات المختصة حتى الآن عن تفاصيل إضافية تتعلق بملابسات الحادث، فيما فضّلت أسرتها عدم الإدلاء بأي تصريحات أخرى، مطالبةً باحترام خصوصيتها خلال هذه الفترة.

من هي كايلي هوتل؟

وُلدت كايلي هوتل في 1 مايو/ أيار 2007 بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، ونشأت وسط عائلة جميع أفرادها من الصم، لتصبح لغة الإشارة الأمريكية وسيلتها الأساسية للتواصل منذ طفولتها.

وبدأت اهتمامها بالفن من خلال المشاركة في حملات توعوية وإعلانية تدعم دمج مجتمع الصم، قبل أن تتجه إلى التمثيل، حيث لفتت الأنظار بموهبتها رغم صغر سنها.

حققت كايلي هوتل شهرة عالمية بعد مشاركتها في فيلم Godzilla vs. Kong عام 2021، عندما أدت شخصية "جيا"، الفتاة الصماء التي تجمعها علاقة خاصة بالعملاق "كونغ". واعتمدت الشخصية على لغة الإشارة الأمريكية في التواصل مع "كونغ"، وهو ما منح الدور بُعدًا إنسانيًا داخل أحداث الفيلم، ونال أداؤها إشادة من الجمهور والنقاد.

وعادت لتجسيد الشخصية نفسها في فيلم Godzilla x Kong: The New Empire عام 2024، مواصلةً حضورها في واحدة من أشهر سلاسل أفلام الوحوش.

أشهر أعمال كايلي هوتل

إلى جانب سلسلة Godzilla، ظهرت كايلي هوتل في إحدى حلقات مسلسل Magnum P.I. عام 2021. كما شاركت في عدد من الحملات الإعلانية التي هدفت إلى دعم وتمكين الأشخاص الصم، وتعزيز الوعي بأهمية دمجهم في المجتمع.

حظي أداء كايلي هوتل في فيلم Godzilla x Kong: The New Empire بتقدير واسع، لترشح بعدها إلى Saturn Awards ضمن فئة أفضل أداء لممثل أو ممثلة شابة. ويُعد هذا الترشيح من أبرز المحطات في مشوارها الفني، إذ عكس قدرتها على تقديم أداء مميز إلى جانب عدد من نجوم هوليوود.

واشتهرت كايلي هوتل بدفاعها عن تمثيل الأشخاص الصم في السينما الأمريكية، إذ استخدمت لغة الإشارة في أعمالها بصورة طبيعية، كما شاركت في مبادرات وإعلانات هدفت إلى تعزيز حضور مجتمع الصم وإبراز قدراتهم. وبعيدًا عن التمثيل، مارست الرياضة، ومثلت فريق ألعاب القوى في مدرسة تكساس للصم، وعُرفت بحبها للمنافسة ونشاطها داخل المدرسة.