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  • بشار الشيخ يطلق “وفيت بوعدي”.. عمل غنائي جديد يحمل رسالة الوفاء والإصرار

بشار الشيخ يطلق “وفيت بوعدي”.. عمل غنائي جديد يحمل رسالة الوفاء والإصرار

  • 21 تموز 2026
  • 20:57
بشار الشيخ يطلق وفيت بوعدي عمل غنائي جديد يحمل رسالة الوفاء والإصرار

خبرني - طرح الفنان الأردني بشار الشيخ أحدث أعماله الغنائية بعنوان “وفيت بوعدي”، في خطوة جديدة ضمن مسيرته الفنية، مقدّمًا عملاً يجمع بين الإحساس الصادق والكلمات المعبرة والأداء الذي يعكس تجربة إنسانية قريبة من الجمهور.

وتحمل الأغنية رسالة واضحة عن الوفاء بالعهد والثبات على الموقف رغم التحديات، حيث يقدّم بشار الشيخ من خلالها قصة مليئة بالمشاعر الصادقة التي تلامس واقع الكثيرين، بأسلوب فني يوازن بين الإحساس والكلمة واللحن.

ويؤكد متابعون أن الأغنية تمتلك مقومات الانتشار لما تحمله من موضوع قريب من الناس، إلى جانب الأداء الذي يعكس شخصية الفنان وحضوره الفني، الأمر الذي جعلها تحظى باهتمام متزايد منذ لحظة إطلاقها.

وقال الفنان بشار الشيخ إن أغنية “وفيت بوعدي” جاءت نتيجة جهد كبير وعمل متواصل، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا العمل هو الوصول إلى الجمهور بصدق وتقديم محتوى فني يحمل قيمة ورسالة.

وأضاف أن دعم الجمهور وثقته يشكلان الحافز الأكبر للاستمرار وتقديم المزيد من الأعمال الغنائية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن لديه مشاريع فنية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

ويُذكر أن الأغنية أصبحت متاحة عبر منصة يوتيوب، حيث دعا الفنان جمهوره إلى مشاهدة العمل ومشاركته عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي دعماً للإنتاج الفني الأردني والمواهب المحلية.

ولمشاهدة فيديو الأغنية انقر هنا.

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