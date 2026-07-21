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  • (مجنونة أحمد العوضي) تثير الجدل مجددا وتوجه رسالة للفنان المصري

(مجنونة أحمد العوضي) تثير الجدل مجددا وتوجه رسالة للفنان المصري

  • 21 تموز 2026
  • 13:25
مجنونة أحمد العوضي تثير الجدل مجددا وتوجه رسالة للفنان المصري

خبرني  - أثارت مجنونة أحمد العوضي المصرية إيناس صابر حالة من الجدل عقب تصريحات تلفزيونية أعلنت خلالها تمسكها الشديد بمشاعرها تجاه الفنان أحمد العوضي.

وأعادت هذه التصريحات إيناس صابر إلى واجهة اهتمام منصات التواصل الاجتماعي، بعدما صرحت خلال اللقاء التلفزيوني بعبارات حاسمة قائلة: "أنا واثقة إني هبقى مرات أحمد العوضي"، قبل أن توجه رسالة مباشرة للفنان المصري أبدت فيها استياءها من تداول اسم الممثلة الشابة يارا السكري بالقرب منه، حيث أضافت: "أنا اللي بحب أحمد مش يارا السكري.. بحبك يا عوضي وبعشقك، متسيبش اللي هتبقى مراتك تتبهدل".

ولاقى المقطع المرئي انتشارتً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين، وسط ردود أفعال متباينة بين من اعتبر حديثها طريفاً ومن رآه إصراراً غريباً.

ويُذكر أن صابر كانت قد تصدرت قوائم الأكثر تداولاً ("التريند") في وقت سابق، إثر ظهورها إلى جانب العوضي خلال حضوره أحد العروض السينمائية حيث اقتربت منه وتحدثت معه بعفوية شديدة، وهي الواقعة التي دفعت رواد المنصات الرقمية لإطلاق لقب "مجنونة العوضي" عليها، والتي قامت الفنانة يارا السكري بعدها بإعادة تقديم المشهد ذاته بطريقة كوميدية في مقطع مصور حصد انتشاراً واسعاً حينها.

 

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