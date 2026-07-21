الحرب الصامتة على الوعي... من يكتب ما نؤمن به؟

"إن أخطر الحروب ليست تلك التي تغيّر حدود الدول... بل تلك التي تغيّر حدود العقول."

قد نظن أن أخطر الحروب هي تلك التي تُرى بالعين؛ دبابات تتقدم، وصواريخ تعبر السماء، ومدن تتغير خرائطها. لكن الحقيقة أن أخطر حروب هذا العصر لا تُسمع لها صفارات إنذار، ولا تُرى لها جبهات. إنها حرب تُخاض في مكان أكثر حساسية من الحدود... داخل العقل الإنساني.

اليوم، لم يعد السؤال: ماذا حدث؟ بل أصبح: كيف رُوي ما حدث؟ فالرواية لم تعد مجرد وصفٍ للواقع، بل أصبحت أداةً لإعادة تشكيله. وبين آلاف الأخبار، والمنشورات، والمقاطع القصيرة، تتشكل قناعاتنا بصمت، حتى نظن أنها وُلدت من تفكيرنا، بينما قد تكون صُنعت بعناية في مكان آخر.

لقد تغيّرت طبيعة القوة في القرن الحادي والعشرين. فلم تعد تُقاس بما تمتلكه الدول من جيوش وأساطيل فحسب، بل بقدرتها على التأثير في الإدراك، وتوجيه الانتباه، وصناعة المعنى. فالمعركة لم تعد تدور حول احتلال الأرض بقدر ما أصبحت تدور حول احتلال العقول، لأن من ينجح في تشكيل الوعي يمتلك قدرةً استثنائية على التأثير في القرارات، وتوجيه الرأي العام، وإعادة رسم ملامح الواقع.

وفي زمن الخوارزميات، لا يصل إلى الإنسان كل ما يحدث، بل ما تقرر المنصات أن يراه أولاً، وما يتوافق مع اهتماماته السابقة، وما يضمن بقاءه أطول وقت ممكن أمام الشاشة. وهكذا، يجد نفسه داخل دائرة مغلقة تعيد إنتاج الأفكار ذاتها، حتى يختلط التكرار بالحقيقة، وتتحول الألفة إلى قناعة، دون أن يشعر متى بدأ هذا التحول.

وهنا تبدأ الحرب الصامتة على الوعي. إنها لا تُجبرك على تغيير رأيك، ولا تفرض عليك أفكاراً بالقوة، بل تمنحك انطباعاً بأنك وصلت إلى قناعاتك بنفسك، بينما كانت المعلومات، والصور، والعناوين، وترتيب الأحداث، تقودك إليها خطوةً بعد أخرى.

وليس من الضروري أن يغيّر أحدٌ قناعاتك كي ينتصر عليك؛ يكفي أن يجعلك عاجزاً عن التمييز بين الحقيقة والزيف، وبين الرأي والمعلومة، وبين الخبر والتحليل. فعندما تضيع البوصلة، يصبح الوصول إلى أي اتجاه أمراً ممكناً، ويصبح العقل أكثر قابلية لتقبّل أي رواية تُقدَّم له بثقة وإتقان.

ولعل أخطر ما في هذه الحرب أنها لا تستهدف الأفراد وحدهم، بل تستهدف ذاكرة الشعوب وهويتها. فالأمم لا تُبنى بالاقتصاد والقوة العسكرية فقط، بل بما تؤمن به عن نفسها، وبالصورة التي يحملها الآخرون عنها. وحين تُشوَّه هذه الصورة، أو تُستبدل بسردية أخرى، تبدأ خسارة الوعي قبل خسارة المواقف، ويصبح الدفاع عن الحقيقة دفاعاً عن الهوية.

لكن، من يكتب ما نؤمن به؟

ليس شخصاً واحداً، ولا جهةً واحدة، بل منظومة كاملة تتقاطع فيها الخوارزميات، ووسائل الإعلام، وصناع المحتوى، والحملات المنظمة، وحتى التكرار اليومي للمعلومة. كل طرف يضيف سطراً، حتى تكتمل الرواية في أذهاننا. والخطورة ليست في وجود هذه القوى، بل في أن نستقبلها دون وعي، فنظن أن كل ما نعتقده وُلد من قناعاتنا، بينما كان جزءاً منه نتاجاً لتأثيرات صامتة أحاطت بنا من كل اتجاه.

إن أخطر ما في هذه الحرب أنها لا تسعى دائماً إلى إقناعك بالكذب، بل إلى إرباكك بالحقيقة نفسها. فبدل أن تمنع وصول المعلومة، تُغرقك بكم ٍ هائل من الروايات المتناقضة، حتى يصبح الوصول إلى اليقين مهمة شاقة، ويغدو الشك حالةً دائمة. وعندما يفقد الإنسان ثقته بكل شيء، يصبح أكثر قابلية للانقياد، لأن الإنسان الحائر يبحث دائماً عمّن يمنحه يقيناً، حتى وإن كان زائفاً.

ومن هنا، لم تعد المنافسة بين الدول تقتصر على الاقتصاد أو التكنولوجيا أو التفوق العسكري، بل امتدت إلى امتلاك القدرة على صياغة الرواية الأكثر تأثيراً. فالرأي العام أصبح ساحةً استراتيجية، والكلمة قد تسبق القرار، والصورة قد تغيّر موقفاً، والسردية قد تصنع واقعاً جديداً.

ولهذا، فإن معركة المستقبل لن تكون فقط على الأرض، بل على الوعي. وسيكون الانتصار الحقيقي لمن يملك القدرة على بناء رواية صادقة، وتعزيز التفكير النقدي، وتمكين الإنسان من التمييز بين الحقيقة وما يبدو حقيقة. فالمجتمعات التي تقرأ، وتسأل، وتتحقق، وتناقش، هي الأقدر على مقاومة التضليل، والأكثر قدرة على حماية مستقبلها.

في الماضي، كانت الدول تحمي حدودها بالأسوار، ثم بالجيوش، ثم بالتكنولوجيا. أما اليوم، فإن خط الدفاع الأول أصبح وعي الإنسان. فإذا اختُرق الوعي، لم تعد الحدود وحدها كافية، ولا الأسلحة وحدها قادرة على حماية الأوطان.

ويبقى السؤال الذي يجب أن يرافقنا كل يوم: عندما نكوّن رأياً، هل هو ثمرة بحث ٍ وتفكير، أم نتيجة حرب ٍصامتة كُتبت فصولها قبل أن نقرأها؟

إن أخطر ما يمكن أن تخسره أمة ليس معركةً على حدودها، بل معركةً داخل عقول أبنائها. فالحروب قد تنتهي بتوقيع اتفاق، أما الحروب التي تستهدف الوعي فقد تمتد لأجيال، تعيد تشكيل الهوية، وتغيّر الأولويات، وتكتب مستقبلاً مختلفاً .

ولهذا، لم يعد الوعي ترفاً ثقافياً ، ولا التفكير النقدي مهارةً إضافية، بل أصبحا ضرورةً وطنية وحضارية. ففي زمن تتنافس فيه الروايات على احتلال العقول، يصبح الوعي آخر حصون الحرية... وأولها.

ويبقى السؤال الذي لن يفقد أهميته أبداً :

إذا كان الآخرون يملكون القدرة على كتابة ما نراه ونسمعه... فهل ما زلنا نحن من يكتب ما نؤمن به؟