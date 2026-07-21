حارس البوابة الإعلامية

الكلمة لا تصل إلى القارئ بالصدفة، بل تعبر بوابة يحرسها ضمير مهني قبل أن يحرسها منصب إداري. هناك تُختبر الفكرة، وتُراجع الحقيقة، ويُتخذ القرار الذي قد يمنح المقال حياة، أو يؤجل الخبر، أو يمنع الشائعة من أن ترتدي ثوب الحقيقة. تلك البوابة يقف عليها حارس قد يعرفه أهل المهنة أكثر مما يعرفه الجمهور، لكنه يبقى أحد أهم الجنود المجهولين في عالم الإعلام.

ورغم أنني اعتدت أن أكتب في الشأن القانوني وأتناول النصوص والتشريعات بالتحليل والقراءة، ساعياً إلى تبسيطها، وبيان مقاصدها، وتقريبها إلى القارئ بلغة واضحة تسهم في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، فإنني وجدت نفسي هذه المرة مدفوعاً إلى الابتعاد قليلاً عن النص القانوني، لا ابتعاداً عن رسالته، بل وفاء لرسالة أخرى لا تقل شأناً.

فكما تقوم العدالة على إنصاف أصحاب الحقوق، يقوم الوفاء على إنصاف أصحاب الأثر. ولهذا رأيت أن أخصص هذه الكلمات لأولئك الذين يعملون خلف الشاشات، بعيداً عن الأضواء، ويؤدون رسالتهم بصمت وإخلاص، دون أن ينتظروا تصفيق أو شهرة. أولئك الذين يحرسون الكلمة قبل أن تصل إلى القارئ، ويمنحون الحقيقة فرصة العبور، ويؤمنون بأن قيمة الإعلام لا تُقاس بما يُنشر فحسب، بل بما يستحق أن يُنشر.

وقد أطلقت الدراسات الإعلامية على هذا الدور اسم "حارس البوابة" وهي إحدى أهم النظريات الإعلامية التي تؤكد أن الأخبار والمقالات والمعلومات لا تنتقل مباشرة إلى الجمهور، وإنما تمر عبر أشخاص يمتلكون الخبرة والقدرة على التقييم والاختيار. وهنا تتجلى القيمة الحقيقية لرئيس التحرير، والمحرر، وكل من يتولى مسؤولية النشر؛ فهم لا يمارسون سلطة على الكلمة، بقدر ما يتحملون أمانة تجاهها، فيوازنون بين حق الكاتب في التعبير، وحق القارئ في الوصول إلى معلومة دقيقة وموثوقة، وحق المؤسسة الإعلامية في المحافظة على رسالتها ومصداقيتها.

ولأن الكلمة قد تبني وعياً وقد تهدمه، فإن حارس البوابة لا يكتفي بقراءة النص، بل يقرأ ما وراءه. يزن أثره، ويتأمل نتائجه، ويقدر انعكاساته على المجتمع، مدركاً أن قرار النشر ليس إجراء إداري، وإنما مسؤولية أخلاقية ووطنية. وقد يظن البعض أن أعظم ما يقدمه رئيس التحرير هو ما يوافق على نشره، بينما تكمن عظمة دوره أحياناً فيما يقرر ألا يُنشر، حمايةً للحقيقة، وصوناً للمهنية، ومنعاً لأن تتحول الإشاعة إلى خبر، أو الرأي إلى حقيقة، أو الانفعال إلى مادة إعلامية.

ومع التحول الرقمي، وانتشار منصات التواصل الاجتماعي، اعتقد كثيرون أن زمن حارس البوابة قد انتهى، بعدما أصبح كل شخص قادر على النشر بضغطة زر. لكن الواقع أثبت أن الحاجة إليه أصبحت أكبر من أي وقت مضى. فكلما ازدادت سرعة تداول المعلومات، ازدادت الحاجة إلى عين تراجع وعقل يفرز وخبرة تتحقق وضمير يمنع المعلومة غير الدقيقة من أن تجد طريقها إلى الناس. فالسبق الصحفي قد يصنع حضوراً عابراً، أما المصداقية فهي التي تصنع تاريخ المؤسسات الإعلامية وتحفظ مكانتها.

وحارس البوابة الحقيقي لا يقيس النص مثلاً باسم صاحبه، ولا بعدد متابعيه، ولا بشهرته، وإنما بقيمة فكرته وجودة مضمونه وأثره. وهو يدرك أن كثيراً من الأقلام الواعدة احتاجت إلى من يؤمن بها قبل أن يعرفها الناس، وأن كثيراً من المواد الإعلامية خرجت أكثر قوة ورصانة لأن خلفها محرراً مخلصاً صقل الفكرة، ووجهها، وأخرجها بالصورة التي تستحقها. ولذلك فإن نجاح الكاتب كثيراً ما يكون شراكة صامتة مع حارس بوابة آمن بالفكرة قبل أن يؤمن بها الجمهور.

ومن الإنصاف أن نتذكر أن المؤسسات الإعلامية لا يصنعها من تتصدر أسماؤهم الصفحات فقط، بل يصنعها أيضاً أولئك الذين يعملون خلف الكواليس. رئيس التحرير، والمحرر، ومدقق اللغة، ومسؤول النشر، وكل من يسهر على أن تخرج المادة الإعلامية بصورة تليق بالقارئ. هؤلاء هم الجنود المجهولون الذين يختارون أن يكون أثرهم أكبر من حضورهم، وأن يكون نجاح المؤسسة هو نجاحهم الحقيقي.

ويبقى حارس البوابة الإعلامية أكثر من مجرد وظيفة أو منصب؛ إنه رسالة ومسؤولية وأمانة. فالإعلام لا يُقاس بعدد الأخبار المنشورة، ولا بسرعة النشر، وإنما بقدرته على أن يكون مرآةً للحقيقة، ومنبراً للعقل، وصوتاً للمسؤولية. وعندما يقف على هذه البوابة رجال ونساء يؤمنون بأن الكلمة أمانة، وأن القارئ يستحق الحقيقة كاملة، يبقى الإعلام محتفظاً بمكانته، وتظل الثقة هي رأس ماله الحقيقي.

وأخيراً لكل رئيس تحرير، ولكل محرر، ولكل حارس بوابة إعلامية حمل هذه الأمانة بضمير حي، وأخلص للكلمة قبل الشهرة، وللحقيقة قبل السبق، للمهنة قبل المصالح، نقول: شكراً لكم. فأنتم لا تحرسون بوابة مؤسسة إعلامية فحسب، بل تحرسون بوابة الوعي، وتصنعون بصمتكم في كل خبر صادق، وكل مقال مسؤول، وكل فكرة وصلت إلى الناس في صورتها التي تستحق. وإن غابت أسماؤكم عن العناوين، فإن آثاركم باقية في كل وعي تشكل، وكل ثقة ترسخت، وكل كلمة عبرت إلى القارئ بأمانة.