الأردن: القبض على 17 من تجار ومروجي المخدرات في 8 قضايا نوعية

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيّام الماضية مع ثماني قضايا نوعية في مختلف محافظات المملكة ألقوا القبض خلالها على ١٧ تاجراً ومروجاً للمخدرات، وضُبطت بحوزتهم كمّيات كبيرة من المواد المخدرة.

وفي أولى القضايا فقد نُفّذت حملة أمنيّة في محافظة مأدبا دوهم خلالها أماكن وجود عدد من تجّار ومروجي المواد المخدرة أفضت لإلقاء القبض على ٣ منهم وضُبطت بحوزتهم كمّيات من المواد المخدرة .

وفي محافظة العاصمة جرى التعامل مع قضيتين أُلقي القبض في الأولى على ٣ أشخاص من مروجي المواد المخدرة بعد نصب الكمائن اللازمة لهم وضُبط بحوزتهم ١ كيلو من مادة الكريستال المخدرة والقاتلة وكمية من الحبوب المخدرة وسلاح ناري، فيما أُلقي القبض في القضية الثانية على شخصين من مروجي المخدرات وضُبطت بحوزتهما ٩ كفوف حشيش.

وفي محافظة المفرق دوهم منزل أحد تجّار المخدرات وأُلقي القبض عليه وضُبط داخل المنزل بداخل حفرة في فنائه على ٢٠ ألف حبّة مخدرة. وفي البادية الجنوبية جرى تتبع ثلاثة أشخاص من تجّار المخدرات بعد التأكّد من قيامهم بنقل مواد مخدرة إلى العاصمة حيث جرت مداهمتهم على الطريق وإلقاء القبض عليهم وضُبط داخل المركبة ١٣ كف حشيش وألف حبة مخدرة وسلاح ناري.

وفي إحدى مناطق البادية الوسطى تمت مداهمة خيمة في أثناء قيام ثلاثة تجّار ببيع المواد المخدرة داخلها وألقي القبض عليهم وضُبط بحوزتهم ٣٦ كف حشيش.

وفي محافظة الكرك دوهم تاجر للمخدرات وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته ٣٥ كف حشيش، وفي آخر القضايا في معان وبعد ورود معلومات بزراعة أحد الأشخاص أشتال الماريجوانا داخل منزله جرت متابعته وتم ضبط أشتال الماريجوانا المزروعة داخل المنزل وإلقاء القبض عليه.