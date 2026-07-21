العناية الإلهية تنقذ أسرة في البقعة بعد تسرب غاز داخل منزلهم

خبرني - شهدت منطقة البقعة، مساء الاثنين، حادثة كادت ان تتحول الى كارثة داخل احد المنازل، بعدما تعرض المنزل لتسريب غاز في وقت كان فيه شاب نائما داخل غرفته، قبل ان تتدخل العناية الالهية وتمنع وقوع ما هو اسوا.

وبحسب معلومات متداولة، فقد لاحظ احد افراد الاسرة وجود رائحة غاز داخل المنزل، ليتبين لاحقا وجود تسريب، الامر الذي دفعه الى التحرك بشكل فوري لايقاظ الشاب الذي كان لا يزال نائما، خوفا من تعرضه للاختناق نتيجة استنشاق الغاز.

وافادت المعلومات بان الشاب كان قد استنشق كمية من الغاز اثناء نومه، ما تسبب له بحالة من الدوخة والاضطراب فور استيقاظه، قبل ان يفقد توازنه ويسقط على الارض، متعرضا لاصابة في الراس نتيجة ارتطامه بقوة.

واكد مصدر طبي ان الشاب وصل الى المستشفى وهو يعاني من اثار استنشاق الغاز بالاضافة الى اصابة في منطقة الراس نتيجة السقوط، مشيرا الى ان حالته الصحية مستقرة بعد تلقي العلاج، ولا تدعو الى القلق.

واضاف المصدر ان جميع افراد الاسرة بخير، بعدما تمت السيطرة على تسريب الغاز في الوقت المناسب، الامر الذي حال دون وقوع اضرار او اصابات اكبر داخل المنزل، لتنتهي الحادثة بسلام بعد تدخل سريع من افراد الاسرة والاجهزة المختصة.