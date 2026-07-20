بعد إصابتها بجلطة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فادية عكاشة

خبرني - تصدر الوضع الصحي للفنانة المصرية فادية عكاشة اهتمام الوسط الفني، عقب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة فادية عكاشة، في تصريحات صحفية، أنها أصيبت بجلطة دماغية مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري، الأمر الذي استدعى نقلها بصورة عاجلة إلى المستشفى، حيث خضعت للرعاية الطبية تحت إشراف فريق متخصص.

وأوضحت المصادر أن الفنانة تمكنت من تجاوز المرحلة الحرجة، لكنها لا تزال تعاني من بعض التداعيات الصحية الناتجة عن الجلطة، التي أثرت في قدرتها على الحركة، مؤكدة أنها تخضع حاليًا للمتابعة الطبية من أجل استكمال فترة التعافي.

وقالت المصادر: "الحمد لله، الفنانة تجاوزت مرحلة الخطر بالفعل، لكنها ما زالت تعاني من تبعات الجلطة التي تسببت لها في صعوبة في الحركة".

وفي السياق نفسه، وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، رسالة إلى جمهور الفنانة ومحبيها، طالبهم خلالها بالدعاء لها بالشفاء، موضحًا أن حالتها الصحية تحتاج إلى المساندة خلال الفترة الحالية.

وأضاف زكي، خلال احتفالية مرور 3 سنوات على تأسيس دار رعاية كبار الفنانين، أن النقابة تواصل تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والإنسانية للفنانين، مشيرًا إلى أن الدار أصبحت نموذجًا يهتم برعاية رموز الفن المصري وتوفير احتياجاتهم.