بعد أشهر من رحيل والده.. وفاة المخرج المصري محمد علي سيد الأهل

خبرني - أعلنت نقابة المهن السينمائية المصرية وفاة المخرج محمد علي سيد الأهل، بعد 8 أشهر من وفاة والده، المخرج علي سيد الأهل.

ونعت النقابة المخرج الراحل في بيان رسمي، جاء فيه: "ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج محمد علي سيد الأهل، شقيق الزميلة المخرجة علياء علي سيد الأهل، ونجل الزميل الراحل المخرج علي سيد الأهل، رئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بالتليفزيون سابقًا".

وأضاف البيان: "نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له، بإذن الله، وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان".

ولم تقدم نقابة المهن السينمائية المصرية أو أفراد أسرة المخرج محمد علي سيد الأهل أي تفاصيل طبية دقيقة بشأن السبب المباشر للوفاة المفاجئة، كما لم يُعلن حتى الآن موعد تشييع الجثمان أو إقامة مراسم العزاء.

تأتي وفاة المخرج الراحل بعد نحو 8 أشهر من وفاة والده، المخرج علي سيد الأهل، الذي كان أحد القيادات السابقة في التلفزيون المصري، حيث تلقت الأسرة التعازي من العاملين في الوسطين السينمائي والتلفزيوني، مع توجيهها إلى شقيقته، المخرجة علياء علي سيد الأهل، لاستكمال الإجراءات الإدارية المتبعة في مثل هذه الحالات النقابية.