الجداول الدراسية تعطل تصوير مسلسل (هاري بوتر) الجديد

خبرني - تواجه النسخة التلفزيونية الجديدة والمرتقبة من سلسلة "هاري بوتر" الممتدة لعدة مواسم على شبكة HBO تحديات إنتاجية كبرى خلف الكواليس. حيث كشف أدريانو غولدمان، مدير تصوير المسلسل، أن ظروف العمل الحالية "قاسية للغاية" بسبب القيود الصارمة المفروضة على مواعيد تصوير النجوم الأطفال.

وفي مقابلة حديثة له مع مجلة "فاريتي"، أوضح غولدمان أن الالتزام بالقوانين التي تحمي تعليم الأطفال يفرض ضغطاً زمنياً هائلاً على طاقم العمل. حيث يتعيّن على النجوم الشباب، دومينيك مكلولين (هاري بوتر)، وألاستير ستوت (رون ويزلي)، وأرابيلا ستانتون، الموازنة بين الدراسة والتصوير.

وعلَّق غولدمان قائلًا: "عليك أن تصوّر بسرعة كبيرة، وكلما زادت السرعة، تراجعت الجودة.. لا مفرَّ من ذلك. المنهجية المتبعة محددة ومعقدة للغاية، إذ يتعيَّن علينا عمليًّا تصوير كافة المشاهد مسبقًا وتجهيز الكاميرات بينما يتواجد الأطفال في فصولهم الدراسية".

ووفقًا لمدير التصوير، فإن طاقم العمل يحصل أحيانًا على ساعة ونصف الساعة فقط مع الممثلين الصغار، ويكون مُطالبًا خلال هذه النافذة الزمنية الضيقة بإنجاز 6 لقطات وإعدادات مختلفة للكاميرا قبل أن يغادر الأطفال مجددًا؛ ما يجبرهم على تصوير المشاهد دون ترتيب درامي.

ولحلّ هذه الأزمة، قامت استوديوهات "وارنر براذرز ليفيسدين" ببناء مدرسة مؤقتة ضخمة داخل موقع التصوير بموجب تصريح يمتد لعقد كامل. وتستوعب هذه المدرسة ما يصل إلى 600 طالب خلال أيام تصوير المشاهد الجماعية الكبيرة، وتعمل من الساعة الـ5:30 صباحاً وحتى الـ8:30 مساءً لتسهيل تنقل الأطفال بين مقاعد الدراسة والتصوير الليلي.

ورغم هذه الصعوبات اللوجستية، يسير العمل على قدم وساق للوفاء بالجدول الزمني المحدد، إذ من المقرَّر أن ينطلق العرض الأول لمسلسل "هاري بوتر" على منصتي HBO و HBO Max في يوم عيد الميلاد، 25 ديسمبر 2026.