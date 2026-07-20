شيخة خليجية تربح قضية ضد مرشح أردني لمجلس النواب - تفاصيل

خبرني - أصدرت احدى المحاكم الحقوقية الاردنية حكما يلزم شخصية اردنية بدفع مبلغ مالي يقارب 300 الف دينار، لصالح شيخة خليجية معروفة، في قضية تتعلق ببدل ايجار اراض وما عليها من ابنية ومنشات داخل العاصمة عمان.

وبحسب تفاصيل الحكم، فقد قررت المحكمة، في قرار قابل للاستئناف، الزام المدعى عليه الأردني (ع.خ)، وهو مرشح سابق لمجلس النواب ومدير سابق لأكاديمية دولية، بدفع مبلغ (298666) دينارا اردنيا للمدعية (الشيخة ع).



وجاء الحكم بعد مطالبة مالية تقدمت بها المدعية، تتعلق ببدلات ايجار قطع أراض تملكها في العاصمة عمان، بالاضافة الى الابنية والمنشات المقامة عليها.

قضية حقوقية تتعلق بعقارات في العاصمة عمان

وتشير تفاصيل القضية الى ان المبلغ المحكوم به يمثل قيمة بدل ايجار مستحق عن قطع الأراضي والمنشئات التابعة لها، وفقا لما ورد في ملف الدعوى المنظور امام المحكمة الحقوقية.

وبحسب الحكم، فان القرار ما زال قابلا للاستئناف، ما يعني إمكانية مراجعته امام الجهات القضائية المختصة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وتعد القضايا المرتبطة ببدلات الايجار والعقارات من القضايا الحقوقية التي تنظر بها المحاكم بشكل مستمر، خصوصا عندما تتعلق بمبالغ مالية كبيرة او عقارات ذات قيمة مرتفعة.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القضايا الحقوقية التي تتعامل معها المحاكم الأردنية للفصل في النزاعات المالية والعقارية بين الافراد والجهات المختلفة، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.