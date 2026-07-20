وفاة الموسيقار المصري هاني شنودة

خبرني - توفى الموسيقار المصري الكبير هاني شنودة عن عمر يناهز الـ83 عاماً، حيث أعلن خبر الوفاة الإعلامي محمود سعد.

وكتب سعد على صفحته: " مع السلامة يا عم هاني.. فنان جميل.. صادق.. امتعنا.. ومضى وداعا هاني شنودة.. وشكرا لما قدمت.. خالص التعازي للأسرة ولكل محبيه".

هاني شنودة ملحن وموزع موسيقى مصري اكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، وكانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية بمصر.

ولد هاني شنودة بطنطا بالمملكة المصرية عام 1943م تخرج من كلية الموسيقى عام 1966م وبعد ذلك التحق بالمعهد العالى الموسيقى "الكونسيرفتوار".