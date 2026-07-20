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  • شيرين تقاضي مدير صفحاتها السابق: (استولى على حساباتي وأرباحي)

شيرين تقاضي مدير صفحاتها السابق: (استولى على حساباتي وأرباحي)

  • 20 تموز 2026
  • 11:01
شيرين تقاضي مدير صفحاتها السابق استولى على حساباتي وأرباحي

خبرني - تقدمت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بدعوى أمام الجهات القضائية المختصة ضد المسؤول السابق عن إدارة حساباتها الرسمية.
وبحسب محاميها ياسر قنطوش، فإن الدعوى جاءت بعد اتهام المسؤول السابق بالاستيلاء على صفحات الفنانة والاستفادة من العوائد المالية الناتجة عن إدارتها، إلى جانب رفضه تسليمها الحسابات.

وأكد قنطوش أن الإجراءات القانونية تهدف إلى إلزام مدير الصفحات السابق بتقديم كشف حساب شامل عن الإيرادات والأرباح التي تحققت خلال الفترة الماضية.

كما تتضمن المطالب رد المستحقات المالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة الاستيلاء على الحسابات الرسمية.

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