جورجينا تحتفل بفوز إسبانيا بكأس العالم

خطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار بعد ساعات من تتويج منتخب اسبانيا بلقب كأس العالم 2026.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 بفوز مثير على حساب الأرجنتين بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي امتدت إلى 120 دقيقة على ملعب "ميتلايف" بالولايات المتحدة.

ونشرت جورجينا التي تحمل الجنسيتين الإسبانية والارجنتينية صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" احتفالا بتتويج منتخب بلادها باللقب العالمي لتتفاعل الجماهير بشكل واسع مع المنشور الذي حصد آلاف الإعجابات والتعليقات خلال وقت قصير.

ويأتي احتفال جورجينا في وقت انتهى فيه مشوار خطيبها كريستيانو رونالدو مبكرا بعد ما ودع المنتخب البرتغالي البطولة من دور الـ16 بالخسارة أمام إسبانيا بهدف دون مقابل، وهي المباراة التي شهدت خروج أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

ويعد هذا اللقب هو اللقب الثاني لمنتخب إسبانيا في بطولات كأس العالم بعد اللقب الأول في 2010.