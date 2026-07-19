هايلي بيبر تكشف سر تغيير روتينها الرياضي بعد الأمومة

خبرني - تحدثت هايلي بيبر عن التغييرات التي أدخلتها على أسلوبها الرياضي بعد ولادة ابنها، موضحة أسباب انتقالها إلى تمارين القوة، إلى جانب كشفها عن بعض العادات الصحية التي لا تزال تحافظ عليها.



كشفت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر عن التحولات التي طرأت على روتينها الرياضي بعد استقبال ابنها جاك بلوز بيبر من زوجها جاستن بيبر عام 2024، مؤكدة أنها استبدلت الاعتماد على رياضة البيلاتس بتمارين القوة ورفع الأوزان، كما تطرقت إلى بعض العادات الصحية التي لا تزال جزءًا من يومها.

شاركت مؤسسة علامة Rhode عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، يوم 17 يوليو/ تموز، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تؤدي تمارين رفع الأوزان الثقيلة، مرتدية ملابس رياضية وحزامًا مخصصًا لدعم منطقة الخصر.

وأرفقت هايلي بيبر الفيديو بتعليق قالت فيه: "منذ أن أنجبت ابني، أصبح معظم روتيني عبارة عن هذا". وفي صورة تالية، استعرضت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 29 عامًا، عضلات بطنها بعد مواصلة برنامجها الرياضي.

ورغم ارتباط اسمها لسنوات برياضة البيلاتس، أوضحت هايلي بيبر أن نظرتها إليها تغيرت خلال الفترة الأخيرة.

وقالت في مقابلة مع مجلة Time: "هل يبدو هذا غريبًا إذا قلت إن البيلاتس انتهى قليلًا؟ أحب البيلاتس فعلًا، لكنني أشعر أنه أصبح مجرد موضة، وأصبح من الصعب العثور على مدربين جيدين يهتمون فعلًا بالتقنية الصحيحة".

كما تحدثت عن تغير بعض عاداتها الغذائية، مشيرة إلى أن شغفها السابق بمشروب الماتشا تراجع، وأصبحت تميل إلى القهوة، وأضافت: "عندما تتذوق الماتشا في اليابان، فإنه يفسد عليك أي ماتشا آخر."