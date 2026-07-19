شاتاي أولوسوي يختفي بعد حريق منزله في تركيا.. والغموض يسيطر على المشهد

خبرني - تضرر منزل الفنان التركي شاتاي أولوسوي جراء حريق اندلع في ولاية موغلا، وسط استمرار التحقيقات لكشف أسباب الحادث وحجم الأضرار.

وهرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق فور اندلاعه، وتمكنت من السيطرة على النيران والحد من انتشارها إلى المناطق والممتلكات المجاورة.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن منزل شاتاي أولوسوي تعرض لأضرار جراء الحريق، من دون الكشف حتى الآن عن طبيعة الخسائر أو حجم التلفيات التي لحقت بالمبنى.

ولا تزال المعلومات غير واضحة بشأن وجود الفنان التركي داخل المنزل لحظة اندلاع النيران، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي منه حول الواقعة.

وتواصل الجهات المختصة أعمالها في موقع الحريق، بالتزامن مع فحص آثاره وحصر الأضرار، تمهيداً لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاعه.

ويترقب جمهور شاتاي أولوسوي صدور معلومات جديدة بشأن الحادث، خاصة ما يتعلق بسلامته الشخصية وحجم الأضرار التي لحقت بمنزله.

ويواصل الفنان التركي خلال الفترة الأخيرة حضوره في الدراما والسينما، بعدما قدم أعمالاً متنوعة عبر التلفزيون والمنصات الرقمية والشاشة الكبيرة.

وكان من أبرز أعماله الحديثة مسلسل Eşref Rüya، الذي عرض عام 2025، وقدم خلاله شخصية أشرف تك، في عمل يجمع بين الأكشن والدراما ويتناول صراعات النفوذ والحب داخل عالم الجريمة.

كما شارك شاتاي أولوسوي في فيلم Uykucu إلى جانب الفنانة إلتشين سانغو، في تجربة سينمائية تنتمي إلى أجواء الإثارة والأكشن.